Niegan libertad de cómplice implicado en hurto a médico en Bogotá

El juzgado 55 de control de garantías negó la solicitud de libertad del Óscar Andrés Besabe Díaz, conductor del carro implicado en el intento de hurto a un médico en un puente peatonal en el barrio Santa Bárbara de Bogotá.

La juez consideró que, este caso, aplica lo estipulado en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, el cual estipula que no se concederá la libertad en caso de que "la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa justa o razonable".



La solicitud fue presentada por la defensa luego de que el juez le concediera la casa por cárcel.



Besabe Díaz fue detenido minutos después de que sus supuestos cómplices intentaran atracar al médico en un puente peatonal y luego de que el médico disparara contra los agresores.



Aunque la Fiscalía no le imputó cargos por el intento de robo, sí lo hizo por los delitos de receptación y falsedad marcaria debido a que el vehículo en el que se movilizó era robado y además tenía placas falsas.

(Noticia en contexto: Se mueve caso de médico que mató a tres atracadores en Bogotá.)

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron finales de enero de este año, en el puente peatonal de la calle 123 con carrera 9.ª, allí en horas de la noche tres hombres intentaron atracar a un médico quien tenía un arma de fuego y disparó contra los tres asaltantes.



Según el médico, disparó el arma para defenderse de los asaltantes que intentaron obligarlo a entrar al carro que se encontraba debajo del puente y era conducido por Besabe Díaz.



De acuerdo con la información de las autoridades, junto a los cuerpos quedó el cuchillo con el que amenazaron a su víctima y un arma de fogueo que también utilizaron.

Según una denuncia de un ciudadano, describió a los tres sujetos que lo robaron amenazándolo con un cuchillo y también describió el carro Kia Rio blanco, que los esperaba para huir.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com