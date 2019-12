Exdirectivo de TicketYa seguirá libre en caso por reventa de boletas

El juez 9 de garantías no aceptó la petición que le hizo la Fiscalía para que fuera enviado a prisión, con medida de aseguramiento, el exrepresentante de TicketYa Medardo Alberto Romero Riveros.



Romero es investigado por su supuesta participación en el escándalo de la reventa de 13.853 boletas para el partido Colombia-Brasil en el mundial de Rusia del 2018, que se jugó en Barranquilla el 5 de septiembre del 2017.

El juez le ordenó, en todo caso, que deberá presentarse cada tres meses en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Esto lleva a que Romero, quien vive en Miami y asistió a la audiencia a través de videoconferencia, deba viajar al país constantemente.



Esa medida había sido propuesta por la misma defensa de Romero.



"Esas medidas no privativas de la libertad resultan apropiadas bajo esa carga sustantiva, material", afirmó el juez.



Además, en la audiencia de este miércoles el juez decidió rechazar una parte de la imputación. La Fiscalía le había imputado los delitos de agiotage, corrupción privada y concierto para delinquir. Pero el juez desestimó este último delito afirmando que no hay elementos que permitan hacer una inferencia razonable sobre la presunta autoría de Romero en este cargo, aunque sí en los otros dos.



Para negarse a imponer cárcel en contra de Romero, el juez tuvo en cuenta, además, que el mínimo de pena por el delito de corrupción privada es de 4 años de prisión, y que en el delito de agiotage la pena es menor a los 4 años.



Según el juez, esta medida no privativa de la libertad permitiría "el norma desarrollo del proceso penal bajo las circunstancias del proceso penal que ofreció la defensa, y por ende, se consideran en esa adecuación que resultan demasiado gravosas la detención privativa en el domicilio o en establecimiento de reclusión", dijo.



El despacho, además, le ordenó a la Fiscalía que busque eliminar la orden de captura para que Romero pueda viajar trimestralmente a Colombia a cumplir con los compromisos judiciales.





