Juez envía a prisión a capitán del Inpec por fuga de Aída Merlano

La juez 70 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a prisión al capitán del Inpec David Alexander Álvarez Cárdenas, capturado por su presunta responsabilidad en la fuga de la excongresista Aída Merlano Rebolledo.​

La Fiscalía había pedido que el uniformado fuera enviado a prisión. Solicitud que fue respaldada por la Procuraduría.



La juez acogió esa petición al considerar que el uniformado del Inpec podría afectar la investigación en su contra. Igualmente, señaló que había evidencias de que el capturado pudo haber incurrido en los delitos imputados: prevaricato y favorecimiento de fuga.



La funcionaria judicial dijo que hay un peligro tangible de que se pueda presionar a los testigos y cuestionó que se incurrió en hechos que representan una traición a la acción pública.

Durante la audiencia la Fiscalía señaló que el uniformado dio la orden verbal y escrita para que Merlano fuera sacada de la cárcel y que así lo testificaron varias personas que lo escucharon dando por radio instrucciones en ese sentido.



Incluso otro uniformado le manifestó a Álvarez Cárdenas que no había personal para cumplir con esa remisión y que el capitán insistió en que se adelantara el traslado “a como diera lugar”.



Al ente acusador le manifestó que testigos dan cuenta de reuniones que se dieron entre el capitán y la directora de El Buen Pastor con la prófuga excongresista y que ese tipo de encuentros “no eran comunes con las otras internas”.



Igualmente declaró la interna Blanca Jazmín Becerra, detenida por un fraude a la DIAN, quien dio cuenta del supuesto trato preferente que le daba el uniformado a la excongresista a quien se le permitía por ejemplo el ingreso de elementos prohibidos.



Añadió la interna que el día de la fuga escuchó a hablar a Aída Merlano Rebolledo con alguien por teléfono a quien manifestó que había tenido una conversación con el capítán Álvarez Cárdenas y que él le había asegurado que estaba todo listo para su traslado a la cita odontológica.

Foto: EL TIEMPO

Una interna declaró que lleva seis años en el mismo penal y que “nunca ha podido” lograr el traslado a citas médicas relacionadas con tratamiento de enfermedades y no estéticos porque no hay personal o vehículos para esos traslados.



Otra guardiana del Inpec señaló que en otra ocasión anterior el capitán le había dicho que permitiera que se realizara una reunión de Merlano Rebolledo con sus abogados, la cual no estaba programada.



La interna Flora Eugenia Sánchez señaló que desde la dirección del penal y el capitán Álvarez se permitía el ingreso de elementos para la excongresista.



Durante la imputación de cargos por prevaricato y favorecimiento de fuga la Fiscalía cuestionó que el primero de octubre, el capitán salía a vacaciones, pero que a pesar de esto se encontraba en el establecimiento carcelario, y allí emitió tanto la orden verbal como escrita para que Merlano saliera del penal.





Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com