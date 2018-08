Otra vez quedan en libertad los hermanos Mora Urrea

Un juez de Bogotá ordenó la libertad a los hermanos Luis Alirio, Norberto y Uriel Mora Urrea, socios de los supermercados Supercundi y Merkandrea, señalados de ser presuntamente testaferros de las Farc.

El juez no encontró motivos para tenerlos privados de la libertad. El pasado viernes se habían entregado a la justicia. Eran buscados desde julio pasado luego de que un juez de Bogotá decidiera revocar su libertad y expedir nuevas órdenes de captura en su contra.



Los hermanos Mora Urrea son investigados por lavado activos y enriquecimiento ilícito de particulares.



Según el expediente, parte del patrimonio de los Mora Urrea se logró gracias a esa relación con la guerrilla de las Farc.

“Si bien el delito se inició en 2007, se trata de una actividad continuada que llegó hasta el 2015. No se trata de una denuncia vieja”, dijo uno de los investigadores sobre ese proceso.



En abril pasado, otro juez había señalado que esta "una investigación que data de 11 años atrás; no se entiende cuál es la urgencia de la medida (...) Si se les procesa por lavado y enriquecimiento ilícito y sus bienes ya fueron incautados, la actividad delictiva no se puede seguir presentando”, aseguró el juez, cuando los dejó en libertad.



JUSTICIA