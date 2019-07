Aplazan audiencia en la que se definiría  futuro de los Uribe Noguera

Un juez aplazó la audiencia que se había programado para este viernes en la tarde, en la que iba a decidir si los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera son condenados o absueltos por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de información del crimen de Yuliana Samboní, perpetrado por su hermano Rafael Uribe Noguera, la audiencia fue aplazada.



Según le informó a EL TIEMPO uno de los abogados del caso, al juez se le presentó otra diligencia judicial con un preso, por lo que tuvo que postergar la decisión en el caso de los Uribe Noguera para el próximo 9 de agosto, a las 7 de la mañana, en los juzgados de Paloquemao.

Tras haber analizado los testimonios y el material probatorio presentado por la Fiscalía y los abogados defensores, el juez 46 de conocimiento emitirá el sentido de fallo en el caso de los hermanos y de ser declarados culpables tendrían que enfrentar una pena cercana a los ocho años de cárcel.



Según la Fiscalía, Francisco y Catalina habrían ocultado información y borrado chats de sus celulares sobre los hechos, ocurridos el pasado 4 de diciembre de 2016.



Por esto, en marzo de 2017 el ente acusador les imputó los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y favorecimiento de secuestro, en calidad de coautores.



En la audiencia de alegatos finales, realizada el pasado 25 de junio, la fiscal dijo que es claro que lo que hicieron los hermanos son actos perpetrados para entorpecer la acción de la autoridad y la investigación, "no por no haber denunciado a su hermano o no suministrar información, sino por llevar a Rafael para ser internado en una clínica, aprovechando el desconocimiento de la autoridad".

También, aclaró que "el actuar de los procesados sí afectó la investigación" y que los hechos no dejan de ser delito porque sea un familiar, por ello deberán ser condenados.



La representante de la Procuraduría no apoyó al ente acusador, y declaró que para ella "no había deber legal o constitucional de informar la ubicación" y añadió que hay que tener en cuenta que Rafael no colaboró con sus hermanos porque no quería abrir la puerta de su apartamento el día de los hechos.



"El Ministerio Público no acompaña la petición de la Fiscalía y solicita absolución para los procesados (...)”, afirmó la procuradora delegada.



La defensa, por su parte, desde el inicio del proceso judicial ha insistido en la inocencia de los hermanos Uribe Noguera, quienes han dicho que el día de los hechos ayudaron a las autoridades y auxiliaron a Rafael porque se encontraba en un grave estado de salud, debido al consumo de alcohol y drogas en exceso. Además, los hermanos testificaron en su propio juicio



Francisco aseguró que él solo se enteró de la gravedad de los hechos cuando Rafael se lo confesó mientras iban camino a la clínica en un taxi, y que en cuanto llegó al lugar y logró que su hermano fuera atendido, se comunicó con la Policía y les informó dónde se encontraba el cuerpo de la menor. Mientras que Catalina dijo que se enteró más tarde por las autoridades, “a las 11 de la noche por el Gaula me entero que la niña está muerta”, declaró.



Rafael Uribe Noguera, también se presentó como testigo de sus hermanos, a través de una videoconferencia desde la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, donde cumple una condena de 58 años de prisión por el secuestro, abuso sexual y asesinato de la mejor Yuliana Samboní.



JUSTICIA