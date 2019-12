Medida de aseguramiento por reventa de boletas se decide mañana

El juez 9 de garantías decidirá mañana si se impone medida de aseguramiento intramural (enviarlo a la cárcel) contra Medardo Alberto Romero Riveros, quien reside en Miami.

En la mañana de hoy, en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, el abogado del exrepresentante legal de TicketYa, Romero Riveros, se opuso a la imposición de cualquier medida de aseguramiento en contra de su cliente.

Sin embargo, el defensor de Romero dijo que en caso de considerarse pertinente la medida de aseguramiento, se declaró partidario de que sea una medida no privativa de la libertad, al considerar que es la más "idónea".



Además sugirió que su cliente se presente cada mes al consulado o cada tres meses al Centro de Servicios de Paloquemao, al considerar que esa medida sería más eficaz para controlar a Alberto Romero.



"la fiscalía está imputando delitos que no cumplen la parte objetiva, acá no hay concierto para delinquir, no hay agiotage porque la venta de boletas a espectáculos públicos no tiene ese talante en nuestro país y mucho menos hay actos de corrupción dónde mi defendido hubiese podido participar", aseguró en la audiencia David Albarracín, abogado de Alberto Romero.



Alberto Romero es investigado por su presunta participación en la estrategia ilegal de reventa de 13.853 boletas del partido Colombia versus Brasil rumbo al mundial Rusia 2018, que se jugó en Barranquilla el 5 de septiembre de 2017.

.La Fiscalía le imputó los delitos de comisión del delito de agiotage (especulación para modificar los precios de los productos) agravado, corrupción privada y concierto para delinquir. Romero no aceptó los cargos imputados.



Durante la audiencia, ayer en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural.



"(...) frente a esos fines de evitar la obstruir a la justicia señor juez, no hay medida distinta que la privativa de la libertad en establecimiento carcelario con la que se pueda lograr que se evite ese riesgo futuro de que se siga ocultando documentos y que además se siga materializando como se indicó el ofrecimiento de dádiva o dinero a un funcionario público para evitar que se desarrollen por la FGN los procedimientos normales en este caso allanamiento y registro" dijo el delegado fiscal en la audiencia.



La Fiscalía aseguró que el monto de venta de las 13.853 boletas estaba diseñado en 2'835.980.000 pesos, sin embargo, las boletas se revendieron por un total de $ 5'941.260.000.



El ente acusador agregó entonces que la estrategia ilegal de reventa de las entradas les dejó a los involucrados una utilidad ilegal de 3'105.280.000 millones de pesos. De esos, dijo la Fiscalía, a Medardo Romero le tocaron 940 millones como representante legal de Ticketya.



Por otra parte, la defensa de Romero y después de finalizada la audiencia aseguró que: "no hay una sola prueba que demuestre que mi cliente vendió boleta alguna y que recibió una suma de dinero".



