Juez de caso Melo pide 'seriedad' a exdirectivos de Odebrecht

El juez 14 de conocimiento de Bogotá, que tiene en su despacho el juicio contra el exdirectivo de Corficolombiana José Elías Melo, hizo un duro pronunciamiento por la nueva solicitud de aplazamiento del juicio que hizo este lunes la Fiscalía.

“Estamos intentando hacer el juicio desde el 21 de agosto y siempre es la misma situación, y en cada reanudación observo un ingrediente adicional que impide avanzar en la audiencia”, afirmó el juez del caso ante la petición del ente acusador.

El juez añadió que la disculpa siempre es la misma. "Yo no veo un avance. Los señores testigos del Brasil, que sean serios, porque eso es falta de seriedad y respeto para la justicia colombiana”.



El juez indicó que no puede posponer indefinidamente la audiencia y cuestionó a la Fiscalía por no garantizar reglas claras con los exdirectivos de Odebrecht que pretendían los beneficios judiciales.“Los primeros interesados en estar en contacto con la Fiscalía tendrían que ser ellos (los exfuncionarios de Odebrecht). A Colombia eso no le está beneficiando, no le está haciendo un favor a la justicia ni a la sociedad colombiana. La diferencia entre menso y manso no es una vocal, que respeten a la autoridad colombiana”, cuestionó el juez.

Durante la audiencia la Fiscalía pidió aplazar por cuarta vez la diligencia para poder concretar el principio de oportunidad con exejecutivos de la multinacional que, considera, son “pieza fundamental” para el proceso.

La Procuraduría y la defensa de Melo no se opusieron al aplazamiento pero señalaron que no se puede seguir postergando indefinidamente el juicio.



"Se justifica el aplazamiento pero no se puede mantener la indefinición sobre la participación de los testigos. No sabemos cómo va a evolucionar lo del fiscal ad hoc. No sabemos la postura del fiscal ad hoc sobre esa decisión (el principio de oportunidad) y si tendría que ir a un juez de garantías", dijo el representante de la Procuraduría.



El juez indicó además: “Ofrecen tres testigos bajo la figura del principio de oportunidad, el cual no se ha materializado y todo ha quedado en una ilusión procesal”.



Igualmente sostuvo que la Fiscalía ha sido laxa antes las exigencias de los testigos que “se están aprovechando de las circunstancias”.



“Hay otros testigos que se van a escuchar en el juicio. Usted (el fiscal del caso) es el que tiene que agotar las herramientas jurídicas para traer los testigos. Tiene la obligación de traer los testigos que propuso en la preparatoria”, indicó.



También señaló que ahora tendrán que esperar que sucede con el fiscal ad hoc que asumiría el caso para saber si finalmente el principio de oportunidad se concede o no, de lo que dependería la asistencia de los testigos.



