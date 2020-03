Juez compulsó copias para investigar al defensor de Francisco Ricaurte

Durante la audiencia de la mañana de este lunes, el juzgado décimo penal del circuito con función de conocimiento compulsó copias para que el defensor del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte sea investigado disciplinariamente por no haber asistido a la audiencia.

La diligencia estaba agendada para llevarse a cabo a las 8 de la mañana, sin embargo a esa hora aun no hacía presencia el abogado de Ricaurte, ni el mismo acusado.



Según dijo el juez, antes de dar inicio a la diligencia, se le comunicó en horas de la mañana que el abogado no podría asistir personalmente porque tenía síntomas de gripa, sin embargo, estuvo dispuesto a conectarse de forma virtual.



Luego de intentar la conexión desde las 8 de la mañana hasta las 10:30 a.m., el juez decidió suspender nuevamente la realización de la audiencia y compulsar copias al defensor por no asistir pese a que se encontraba en la ciudad.



También aclaró que, según le fue informado, Ricaurte estuvo en el Complejo Judicial pero no subió a la sala de audiencias.



Aunque el pasado 9 de marzo la suspensión se dio porque no se logró conexión con el penal en Carolina del Norte donde se encuentra el exfiscal Gustavo Moreno, en esta ocasión el hombre estuvo sentado desde las 8:30 a.m., en la sala que se le facilitó para el interrogatorio, a la espera del inicio de la audiencia.

Luego de varias horas de que se intentara la conexión, la Fiscal se dirigió a Moreno y, en medio de risas, le dijo que podía ausentarse un rato para ir, al menos, a comer unas galletas. Moreno se ausentó y, mientras no se encontraba en la sala, el juez decidió no dar inicio a la audiencia.



Cabe recordar que el reclusorio donde se encuentra el exfiscal establece horas determinadas para que el testigo pueda ser oído en audiencia, estos es, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, hora colombiana.



Al ver la imposibilidad de la conexión con el defensor de Ricaurte que se encuentra en Bogotá y el escaso tiempo que quedaba para escuchar a Moreno, el juez tomó la decisión de no iniciar la diligencia pero sí de tomar medidas por la inasistencia de la defensa.

Hay que recordar que el extogado Ricaurte es señalado de hacer parte de la red del 'cartel de la Toga' a la que pertenecía el cuestionado exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, quien a cambio de dinero habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente.



Por ahora, la audiencia se pospuso indefinidamente debido a la suspensión temporal de todas las actividades en el Complejo Judicial de Paloquemao. El juez no fijó nueva fecha teniendo en cuenta que el país se encuentra atravesando una crisis de salud pública indefinida.

