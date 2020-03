Por ausencia de abogado se vuelve a aplazar juicio por 'chuzadas'

Ante la ausencia de dos abogados en un juicio por seguimientos ilegales, el juez 56 penal del circuito de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que se investigue la conducta de Rafael Hernando Navarro, director regional de la Defensoría del Pueblo.

La determinación fue tomada luego de que se suspendiera la audiencia preparatoria contra César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo, exfuncionarios de la Presidencia de la República y los abogados Diego Álvarez y Sergio Augusto González, en uno de los procesos que se adelanta por las ‘chuzadas’ ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).



A la diligencia asistieron los defensores de César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo pero no se contó con la presencia del defensor de Sergio Augusto González.



Según informó el procesado, a la abogada que le asignaron para este caso, no le han formalizado el contrato en la Defensoría de Pueblo, razón por la cual fue imposible su asistencia a la diligencia en la que le correspondía proceder con el descubrimiento probatorio de los elementos que pretende hacer valer en juicio.

(Le puede interesar: Fiscalía y Procuraduría advierten de prescripción por caso de chuzadas.)

El despacho judicial fue informado de dicha situación a “escasas horas” de celebrarse la audiencia y, según dijo el juez, no fue presentada alguna propuesta para reemplazar a la abogada que fungía como apoderada. Por lo anterior, decidió compulsar copias penales y disciplinarias contra el Director Seccional de la Defensoría del Pueblo.



Las primeras a la Fiscalía para que determine si existe mérito para abrir una investigación penal contra por Navarro por considerar que con su actuar "falto de ética al ejercicio de sus deberes al no acometer a lo necesario para la designación de abogados para quienes no pueden contar con uno de su libre elección.”



Por otro lado, la Procuraduría se pidió examinar el caso al señalar que el comportamiento de Navarro “desdice de la seriedad, del buen nombre institucional de la Defensoría del Pueblo”.

Por último, el juez aseguró que remitirá una comunicación dirigida a Carlos Alfonso Negret, actual Defensor del Pueblo, “informándole sobre el proceder de su subalterno para que al interior de la institución se tome las acciones que estime pertinentes y obligue a quien corresponda la designación de un profesional en derecho” para la defensa del señor Sergio González.



Por lo anterior, no se pudo llevar a cabo la audiencia y el juez convocó a una nueva sesión el martes 28 y miércoles 29 de julio.

JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET