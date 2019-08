Juez anunciará fallo en caso contra Hollman Morris por calumnia

El próximo 4 de septiembre un juez de Bogotá anunciará el sentido de fallo en un proceso penal contra el candidato a la alcaldía de Bogotá Hollman Morris Rincón.

En registros judiciales figura que el exconcejal tiene un proceso en su contra por el delito de calumnia iniciado en julio de 2017.



El caso se adelantó por el sistema abreviado por lo que no hubo imputación de cargos sino que se radicó la acusación contra Morris Rincón en septiembre de 2017. El exconcejal no aceptó el cargo imputado.



El proceso ha tenido varios tropiezos porque a juicio del juzgado noveno penal de conocimiento no se notificó adecuadamente a la víctima que el proceso se llevaría por el sistema abreviado que entró en vigencia en julio de 2017.



En los registros judiciales conocidos por EL TIEMPO se establece que desde diciembre del año pasado se han realizado tres audiencias de juicio y el despacho citó para comienzos de septiembre para dar a conocer su decisión. Ese día anunciará si encuentra a Morris Rincón responsable o inocente del delito de calumnia.



En caso de encontrarlo culpable fijaría la pena a cumplir que podría llegar a los 24 meses de detención. Esa pena sería excarcelable.



Este diario consultó a Morris Rincón sobre el tema, inicialmente dijo que tiene tantos procesos por calumnia que no sabe de cual se trata puntualmente. Añadió que por esto se abstenía de dar cualquier declaración sobre el particular. Y luego en un mensaje insistió que no sabía cual caso estaría en juicio y que solo al consultar sobre el tema podría dar declaraciones.



