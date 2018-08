Juez aceptó estudiar apelación en caso de Paola Andrea Noreña

El juez 42 Penal Municipal con Función de Garantías concedió, durante la audiencia llevada a cabo este miércoles, el recurso de apelación presentado por la fiscal Alejandra Castaño Rivera y Viviana Benavides, abogada de la comunicadora social Paola Andrea Noreña, contra la medida que dejó en libertad a Luis Miguel Rozo Trujillo, acusado de tentativa de feminicidio contra Noreña.

De acuerdo con Benavides, el Código Penal establece que una persona acusada puede solicitar salir de la cárcel si en un año no se ha dictado ninguna sentencia. “Según mis cuentas, desde que se capturó a Rozo el 11 de abril de 2017 hasta el 15 de agosto de este año, fecha en que se determinó el recurso, han pasado 491 días, pero 166 de estos son imputables a la defensa del acusado dejando un total de 325 días válidos para el registro. Por esto, hacían falta 40 días para que se llevara a cabo la sustitución de la medida”, afirma.



El pasado 15 de agosto, el juez 42 otorgó la libertad para Rozo mientras concluye el proceso judicial, bajo cuatro condiciones: el acusado no puede salir del país, no puede tener ningún tipo de contacto con Paola Andrea y su familia, debe tener una buena conducta en el ámbito familiar y comunitario, y debe asistir a todas las audiencias del caso.



Incluso con estas condiciones, Noreña considera que esta decisión pone en riesgo su vida y la de sus familiares. Cabe resaltar que el proceso judicial continuará con normalidad a pesar de esta apelación. Las próximas audiencias se llevarán a cabo el próximo 26 de septiembre y el 1 de noviembre.

Benavides y Castaño también argumentaron que los jueces deben adoptar una perspectiva de género para que no se vulneren los derechos de las mujeres víctimas. Por su parte, Victoria Chacón Izquierdo, abogada del procesado, manifestó su desacuerdo con este punto, ya que considera que se está discriminando a Rozo por ser hombre.



Por su parte, Gina Paola Vizcaíno Gutiérrez, representante del Ministerio Público, quien estuvo presente en la audiencia, señaló que aunque estaba de acuerdo con la defensa de la víctima en cuanto al enfoque de género que debe asumirse en estos procesos judiciales, la decisión de la sustitución de la medida es independiente a este tema.



Además, agregó que no consideraba que los días de los aplazamientos debieran imputarse a Rozo, ya que fueron por diferentes motivos que no buscaban la dilatación del proceso.



Finalmente, el juez reconoció la solicitud de apelación, así que un juez de mayor instancia analizará la petición y definirá si revoca la medida o no, lo cual significaría que Rozo podría volver a la cárcel o seguir en libertad. Hasta el momento no se conoce cuándo se tendrá el resultado de este estudio.



