Víctima de Gustavo Rugeles no declaró en juicio y juez lo absolvió

El juzgado 13 penal de conocimiento de Bogotá absolvió del delito de violencia intrafamiliar al bloguero Gustavo Rugeles Urbina.

Rugeles Urbina fue imputado en diciembre de 2017 por la supuesta agresión a su entonces compañera, Marcela González Olaya. En su momento, la Fiscalía pidió retirar la audiencia para pedir medida de aseguramiento en su contra.



El proceso está relacionado con la agresión que habría sufrido González Olaya, pareja del procesado, quien relató que él la golpeó en la cara y que ella "como pudo, se intentó defender”. Al lugar de los hechos llegaron dos patrulleros de la Policía que escuchan su relato y luego salieron y ubicaron en la vía pública al bloguero.



El 27 de diciembre se presentó la denuncia formal de González Olaya contra Rugeles Urbina. Medicina Legal determinó una incapacidad de 10 días para la mujer y cinco días para su compañero.



La juez del caso señaló que la víctima se acogió a su derecho de no declarar contra su pareja permanente y que el juzgado solo tuvo acceso a la información suministrada por el patrullero que llegó a atender la situación.



El policía dijo durante el juicio que fue la primera persona que llegó al lugar y que la víctima le dijo que fue agredida por su compañero permanente. Luego entrevistó a Rugeles Urbina, quien reconoció que había tenido una discusión con su pareja.



La juez indicó que el despacho respeta la decisión de la víctima de no declarar en el juicio y que esto impidió llegar a determinar que el autor de la agresión fue Rugeles Urbina.



Durante la audiencia se señaló que el policía es un testigo de oídas porque solo pudo declarar lo que al momento de su llegada al sitio le dijo la víctima y que no se pudo ratificar en el juicio por la mujer agredida.



Por esto, no se podría decir que él fue el responsable de los hechos.



Incluso la defensa señaló en el juicio que la lesiones pudieron ser causadas por una mascota de tres meses de edad que tenía la pareja, o que pudo ser otra persona de apellido Leguizamón, pues ese nombre aparecía en la denuncia inicial.



La juez del caso calificó de inverosímil le versión de la defensa, sustentada en una testigo que llevó al juicio que dijo que el responsable había sido un perro.



La Procuraduría pidió la absolución por duda y la defensa porque supuestamente no hubo delito.



"Esta juez no tiene certeza sobre la responsabilidad (de Rugeles)", indicó la juez y añadió que ante la duda la ley establece que la decisión favorece al procesado.



La Juez relató parte de los hechos y señaló que los uniformados llegaron al sitio por una alerta emitida por la centra dela Policía y encontraron a la víctima que “presentaba lesiones visibles en su pecho y rostro”. Esto, dijo la juez, coincide con el dictamen de Medicina Legal y los diez días de incapacidad que le dio el Instituto.



Añadió que con esas dos pruebas queda claro que la mujer tenía lesiones en su cuerpo.



Y recordó que en la audiencia la víctima señaló “no declaro contra mi esposo”, y que ella era la única que podía dar loa detalles de la agresión, y señalar al responsable de las mismas.



"La Fiscalía quedó huérfana para mostrar su teoría, la victima la dejó sola (...) a la víctima se le respetaron sus derechos", dijo la juez tras indicar que ningún funcionario puede obligarla a declarar en contra de su voluntad.



Y añadió que pese al esfuerzo que hizo la Fiscalía por concretar el caso "la víctima no hizo el acompañamiento necesario".



Como parte de su decisión la juez señaló que no puede existir indiferencia de las autoridades y la sociedad frente al maltrato que están sufriendo las mujeres en el país y dijo que contra Rugeles Urbina hay otro caso de presunta violencia intrafamiliar y advirtió que allí se puede repetir lo mismo que en este caso.



La juez ofició a la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión Nacional de Género para que hagan un seguimiento al proceso que está pendiente y que se sigue en un despacho de Madrid (Cundinamarca). Igualmente que se le preste la ayuda y protección a la víctima.



La Fiscalía apelo la decisión que tendrá que ser conocida por el Tribunal Superior de Bogotá.





