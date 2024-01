La ruta del incumplimiento que nos costó la sede de los Juegos Panamericanos 2027

Una carta de una página fechada el 3 de enero y firmada por Neven Ilic, presidente de Panam Sports en la que notificó que Colombia ya no será la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, desató la primera tormenta política del año, abrió varios escenarios de demandas en el país y el exterior, desencadenó versiones de funcionarios de dos gobiernos, y ya va en anuncios de debates de moción de censura contra la ministra del Deporte y en peticiones de información de los organismos de control para establecer responsabilidades disciplinarias y hasta fiscales.



(Lea también: ¿Quién responde por más de 2 millones de dólares que se pagaron para los Panamericanos?).

La noticia cayó como un balde de agua fría en el país, y se sintió especialmente en el Atlántico, en donde se realizarían las justas deportivas y en donde ya se había avanzado en el desarrollo de obras de infraestructura para recibir a los competidores.



Aunque en la notificación oficial se deja claro que por los incumplimientos de Colombia quedó sin efecto el contrato firmado el 27 de agosto de 2021 que definiría a Barranquilla como la ciudad sede, el recién posesionado alcalde de esa ciudad, Alex Char, dijo que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaba haciendo esfuerzos para recuperar la organización de los Juegos.



EL TIEMPO conoció, por fuentes en Palacio, que Petro le pidió a su equipo de Gobierno, en un breve mensaje, hacer todo lo posible para recuperar las justas deportivas. Una de las medidas sería la de buscar que Gabriel Boric, presidente de Chile, sea intermediario ante la cabeza de Panam Sports, también chileno.



(Puede leer: Cartel del IVA: así va redada contra conocidas empresas que defraudaron al Estado).

Entre tanto, la Procuraduría abrió una indagación preliminar y pidió a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, que explique las razones que motivaron la decisión de Panam Sports, las razones de los incumplimientos de los que habla la empresa y las consecuencias económicas de la no realización del evento.



A su turno, Luis Enrique Abadía, vicecontralor encargado en funciones de Contralor General, sostuvo que desde octubre del año pasado venían adelantando mesas de trabajo para examinar el tema en las que se definieron compromisos concretos y que desde entonces ya se venía advirtiendo sobre la pérdida de recursos.



(Lea también: Cambio en el Código Disciplinario: advierten sobre prescripción de procesos).



De hecho, el funcionario alertó sobre el riesgo de que los más de dos millones de dólares que adelantó la ciudad de Barranquilla se puedan perder. Esto en atención a que cláusulas del contrato jugarían a favor de Panam Sports en caso de un incumplimiento de lo pactado.



En el contrato conocido por este diario se advierte que si Panam Sports recibió pagos estos “quedarán como patrimonio” de la empresa a menos que Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Cláusula del contrato de los Juegos Panamericanos. Foto: Cortesía

El exmagistrado del Consejo de Estado Carlos Alberto Zambrano le dijo a EL TIEMPO que en ese tipo de contratos las empresas suelen dejar claro lo que sucede con los incumplimientos.



“Lo más probable es que la sanción sea la pérdida del dinero y en este caso quien entraría a responder sería la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, el Ministerio de Deporte o el Estado, según se pactó en el contrato”, dijo Zambrano.



Asimismo si se llega a presentar el caso en que la pérdida de los recursos se le atribuya a Barranquilla, los responsables serían los funcionarios que no estuvieron atentos a que se cumpliera esa obligación.



"Si por el contrario ese dinero se pierde por culpa de otro, por ejemplo la nación colombiana o el comité olímpico, definitivamente sería su responsabilidad y a mi modo de ver Barranquilla tendría la posibilidad de presentar una demanda para que respondan por los dineros perdidos en vista de que se presente este escenario", explicó el exmagistrado Zambrano.



(Lea también: Procuradora Cabello responde ante el riesgo de prescripción de procesos disciplinarios).



Al tiempo, varias voces en el Congreso pidieran la renuncia de Astrid Rodríguez. De hecho, la oposición ya anunció que radicará una moción de censura en contra de la ministra y que la funcionaria será citada a control político.



El senador David Luna, del partido Cambio Radical, y el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, anunciaron respectivas citaciones a la funcionaria del gobierno Petro.

Facebook Twitter Linkedin

La pista de ciclomontañismo se estaba construyendo para dichos juegos continúa con su construcción, así como el mantenimiento de varios estadios. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Los incumplimientos

“Esta designación que está haciendo Panam Sports representa un reconocimiento muy especial a un país que ha demostrado un compromiso incondicional con el desarrollo deportivo del continente. Nos sorprendió gratamente el 2018 con la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Luego creyó en nosotros y pese a la pandemia, han hecho un esfuerzo y un trabajo increíble de cara a los Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, que nos tiene muy contentos y motivados”, así lo señaló Neven Ilic en el evento realizado en Barranquilla en agosto de 2021, en el que se oficializó a Colombia como sede de los Juegos.



Ese día en la tarima estaban el entonces presidente Iván Duque, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, quienes en principio tuvieron la primera etapa de la organización de los Juegos.



Desde agosto del 2022, con el cambio del Gobierno, el tema, que fue objeto del empalme, pasó a ser responsabilidad de los funcionarios designados por el presidente Petro.



(Lea además: ¿Qué hay detrás del señalado terrorista que cayó en Argentina con pasaporte Colombiano?).



Y el 30 de agosto del año pasado llegó la primera advertencia de fondo sobre los incumplimientos en la que ya se anticipa lo que sería el desenlace y en la que se daba un plazo de 60 días para solucionar la situación. En la carta, publicada por la FM de RCN se menciona que podrían decidir unilateralmente retirar la sede de Colombia para los Juegos y, además, “reclamar cualquier y todos los daños y cualquier otro derecho y recurso disponible”.



En la comunicación se hace referencia además a dos cartas previas del 16 de septiembre y 15 de noviembre de 2022 y se menciona que “han incumplido de forma grave el contrato”.

Facebook Twitter Linkedin

La Ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, y el exalcalde Jaime Pumarejo, recibieron la bandera panamericana. Foto: Alcaldía de Barranquilla

En concreto se menciona en la misiva que no se había creado el comité organizados, no se habían pagado cuatro millones de dólares correspondientes a derecho de organización, el pago de cuatro millones de dólares por concepto de concesión de derechos de medios de comunicación, la presentación del cronograma de trabajo y del presupuesto detallado de los Juegos para su aprobación y la póliza de seguros por 50 millones de dólares.



El 26 de octubre del año pasado Panam Sports envió una nueva carta que advertía sobre la persistencia de las irregularidades y que por ello se anulaba “automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del Contrato de la Ciudad Sede”, enumerados en la primera misiva.

Facebook Twitter Linkedin

Astrid Rodríguez. Foto: Prensa Ministerio del Deporte

Frente a los incumplimientos, la ministra Astrid Rodríguez respondió en rueda de prensa: “Este contrato viene del 2021, ese año se hace un pago. En 2022 no se hace un pago. En 2023 retomamos las conversaciones para mostrar nuestro deseo de mirar cómo seguir con la sede y quedamos comprometidos a pagar en diciembre el pago de 2022, pero por flujo de caja no lo pudimos hacer, por eso decidimos hacerlo en enero (los 8 millones de dólares”.



Añadió que en reuniones con Panam Sports se ha reiterado la voluntad del Gobierno para avanzar en la organización de los Juegos.



El curtido dirigente Baltazar Medina, quien fue presidente del COC, fue poco optimista frente a la recuperación de la sede de los Juegos y habló de una cadena de errores en el proceso.



(Puede leer: ‘En 4 años imputamos más al paramilitarismo que en los otros 14 de Justicia y Paz’).



"La primera, la falta de puntualidad para cumplir con los compromisos. El Gobierno anterior apoyó la consecución de la sede, pero no concretó el documento Conpes y ahí comenzó todo. Es que la sede no se la dan a una ciudad, se la dan a un país y eso tampoco se entendió", dijo Medina.



Y añadió que "el Gobierno no se puede desentender de sus compromisos con el país, es que los Juegos son del país, no de una región o ciudad. También es una responsabilidad del COC, porque ellos tienen las relaciones internacionales con esos otros países. No hubo claridad en los tiempos para disponer de los recursos".



El ministro del Deporte del Gobierno Duque Ernesto Lucena dijo sobre el primer pago que este se debía hacer días antes de la posesión del nuevo gobierno y que tiene entendido que por cortesía se pidió una prórroga “para que eso lo efectuara el nuevo gobierno y no los cogiera por sorpresa un pago tan alto”. Cuando me retiré del Ministerio, en el empalme quedó especificada la creación del Conpes. No sé qué pasó”.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea más artículos de Justicia: