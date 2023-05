El 39 por ciento de los escenarios deportivos que se están adecuando o construyendo no estarán listos para los Juegos Nacionales que se desarrollarán en noviembre de este año.



A esa conclusión llegó la Contraloría General al presentar su tercer informe de seguimiento a las obras, en el que se advierte, además, que el 60 por ciento de los escenarios están en “riesgo de no ser utilizados”.



La Contraloría le ha venido haciendo seguimiento a la construcción o adecuación de 23 proyectos de infraestructura para el desarrollo de las justas deportivas, por un valor aproximado de 280.000 millones de pesos.



Con corte del 31 de marzo del año en curso, el órgano de control estableció, además, que el 22 por ciento de los proyectos (5) tienen riesgo de que no estén listos para noviembre y que el 39 por ciento están dentro de los plazos establecidos.



Los Juegos Nacionales tendrán como epicentro el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) y el Valle del Cauca.

No se entregarán

Juegos Nacionales, escenarios en construcción. Foto: LA PATRIA

Según la Contraloría, 7 proyectos se encuentran “en la fase de estructuración y revisión, sin diseños, viabilidad técnica y/o licencias de construcción en fase precontractual, a 6 meses de iniciarse el evento”; por lo tanto, no se entregarían.



Son el Complejo Acuático, Caldas; canchas de tenis, Risaralda; multipropósito Coliseo Multideportes, Quindío; Complejo Acuático, Quindío; pista BMX, Armenia; la bolera, Armenia, y el Club Náutico Calima, Valle.



La Contraloría señala en el documento que dos proyectos no cuentan con fuentes de financiación definida y, “por tanto, no es viable su entrega para la época de los Juegos”. Se trata de multipropósito Alta Suiza, Manizales, por lo que las disciplinas se reubicarán, y multipropósito, Pereira.



De igual forma, se indica que son 9 los proyectos que continúan en plazos conforme al cronograma, ellos son: Cameguadua, Caldas; Coliseo Menor, Manizales, avance por encima de lo programado en un 1,34 por ciento. Coliseo Mayor, Risaralda (8 meses), se inició el 8 de febrero. Rugby vóley-playa, Pereira, (6 meses), se inició el 7 de febrero. Estadio de atletismo, coliseo del Café, coliseo del Sur, coliseo de Gimnasia, squash U. del Quindío, Armenia, (7,5 meses), acta de inicio, 16 de febrero.

El coliseo del café de Armenia es uno de los escenarios que se deben adecuar pero las obras no han iniciado en este lugar. Foto: Laura Sepúlveda

Finalmente, en el documento la Contraloría señaló que hay 10 alertas vigentes que equivalen a 14 proyectos, además de dos alertas nuevas: una sobre la terminación del contrato posterior a la realización de los Juegos, coliseo Menor de Pereira, y otra por la inoportunidad en el cronograma del coliseo Multideportes, en Quindío.

Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET