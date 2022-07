Colombia termina hoy como tricampeón de los XIX Juegos Bolivarianos 2022, que se celebraron en Valledupar, Cesar, pero, según advierte la Procuraduría General, varios escenarios deportivos que iban a usarse en estas justas apenas se terminarán de construir entre agosto y diciembre próximos.



(Lea también: Piden a UNP informe sobre el estado de carros para la protección de líderes).



Por esas presuntas irregularidades en cuatro escenarios deportivos que no estuvieron listos, el Ministerio Público abrió el 29 de junio una indagación preliminar contra funcionarios por determinar del Ministerio del Deporte, la Gobernación de Cesar y la Universidad Popular de Cesar.



(Le puede interesar: A juicio disciplinario concejal por arrancarle un dedo a contratista).

El auto de apertura del proceso disciplinario, conocido por EL TIEMPO, se sustenta en un oficio que el procurador delegado primero para la vigilancia preventiva de la función pública remitió el 28 de junio, informando de presuntas irregularidades en los contratos de construcción y/o adecuación de los escenarios deportivos. El informe advierte sobre cuatro escenarios deportivos: el coliseo de baloncesto, la piscina olímpica, el coliseo de gimnasia y la pista de BMX.



Sobre el primero, el órgano de control señala que aunque era para usarse en los Juegos Bolivarianos, el contrato para su construcción tiene como plazo de entrega el 17 de diciembre de 2022, pese a que los juegos se terminan este 5 de julio.



(Le sugerimos leer: A la cárcel hombre que mató, enterró y suplantó a su pareja en Quindío).

Facebook Twitter Linkedin

Así se veía la piscina olímpica el 10 de junio, en una visita de la Procuraduría. Foto: Procuraduría

Así mismo, en una visita de febrero, el organismo detectó que el escenario deportivo tenía solo un 12 por ciento de ejecución y en mayo pasado el interventor del contrato afirmó que el espacio no estaría disponible para las justas, lo cual fue corroborado el 8 de junio por la Gobernación de Cesar.



Frente a la piscina olímpica, el auto señala que su construcción también fue contratada con un plazo mayor al de los juegos, pues su fecha de finalización es el próximo 20 de septiembre, y en informes de seguimiento de la Procuraduría a este escenario, luego de visitas hechas en marzo, mayo y junio, se concluía que tenía un riesgo “alto” de no estar listo.



Los reparos sobre el coliseo de gimnasia también versan sobre el hecho de que en visitas hechas en marzo, mayo y junio se establecía que “el riesgo de no estar a punto para los Juegos Bolivarianos ha sido entre ‘alto’ y ‘muy alto’ ”.



(Más notas: Caen 44 presuntos miembros del 'clan del Golfo' en el Magdalena Medio).



Lo mismo sucedió con la pista de BMX, un contrato cuya acta de inicio fue suscrita el 11 de abril y que tiene como fecha de terminación el 10 de agosto.



Para la Procuraduría, estas situaciones “reflejan una posible falta de planeación de la contratación para dar cumplimiento al fin principal de las justas, ya sea por inicio del proceso de manera tardía, por posibles improvisaciones, probable ausencia de análisis suficientes, entre otras razones”.



Por todo ello, el procurador segundo delegado para la vigilancia administrativa determinó abrir la indagación previa y ordenó la recolección de pruebas para identificar a los presuntos responsables y establecer si hay actuaciones que puedan ser faltas disciplinarias.



Entre las pruebas se ordenó una inspección disciplinaria al Secop II para descargar la información sobre los cuatro contratos, se le pidió a la Gobernación remitir copia del proceso de selección para la construcción de la pista de BMX. También se le pidió al Mindeporte certificar la fecha en la que Colombia fue designado como sede y los listados de las disciplinas deportivas en las que se compitió, de las sedes que se tenían definidas para cada una de las competencias y de las sedes en las que se llevaron a cabo finalmente.

Facebook Twitter Linkedin

Así estaban varios de los escenarios deportivos al 10 de junio. Foto: Procuraduría

Es de resaltar que en mayo de este año el órgano de control ya había advertido que faltando un mes para la inauguración de los juegos persistían atrasos en la ejecución de varias obras.



Frente a la apertura del actual proceso, el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, señaló que fue esa cartera la que pidió el acompañamiento de la Procuraduría y que procederán “a evaluar el proceso jurídico para tomar las acciones respectivas”.



Y desde la gobernación del Cesar indicaron que la ejecución de las obras avanza cumpliendo los cronogramas establecidos.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

‘Se hizo un seguimiento conjunto’: mindeporte

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Herrera, ministro de Deporte. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, habló del caso que sigue la Procuraduría e indicó que no han sido notificados oficialmente de la apertura de indagación previa contra funcionarios por determinar de esa cartera; sin embargo, señaló que evaluarán el tema.



Precisó que fue él quien, como ministro, se acercó a la Procuraduría en enero para pedir el acompañamiento en el proceso preparación de los Juegos Bolivarianos, “en adelante se llevaron a cabo mesas y visitas conjuntas para realizar una revisión al proceso. Asimismo, contamos con el seguimiento de la Contraloría”.



(Le sugerimos leer: Eln confirma secuestro de policía y soldado en Tame, Arauca).



Frente a los escenarios que enlista la Procuraduría (coliseo de baloncesto, piscina olímpica, coliseo de gimnasia y pista de BMX), el ministro aseguró que el único escenario con inconvenientes en la zona de competencia es el coliseo de baloncesto, “de resto, en los otros puede que hayan faltado temas relacionados con acabados, fachadas y adecuaciones de ese estilo que no interfirieron en el desarrollo de los juegos”.

El único escenario con inconvenientes en la zona de competencia es el coliseo de baloncesto, en los otros escenarios puede que hayan faltado temas que no interfirieron en el desarrollo de los juegos FACEBOOK

TWITTER

También mencionó que el Ministerio no es el ejecutor de las obras sino que cofinancia la ejecución de algunas de ellas, que fueron lideradas en su mayoría por la Gobernación.



“En la pista de BMX nosotros no pusimos recursos, la responsabilidad fue de la Alcaldía de Valledupar, por eso llama la atención que la Procuraduría llame a la Gobernación por esa pista, a sabiendas de que dicha obra no tuvo recursos del departamento ni de la Nación”, explicó Herrera sobre el rol de la cartera.



Asimismo, enfatizó en que la autorización para que se den las justas en los escenarios no las da ni el Ministerio, ni la Alcaldía ni la Gobernación. “Ese aval les correspondió a los delegados peritos internacionales de la Organización Deportiva Panamericana, que es el filial del Comité Olímpico Internacional”.



Finalmente, sobre el costo de las justas el ministro dijo que los Juegos costaron en su totalidad 190.000 millones de pesos. “El costo de organización fue de 57.000 millones, en temas de infraestructura se invirtieron 139.000 millones, la Nación puso 53.500 millones, 64.500 el departamento y el resto le correspondió a la ciudad de Valledupar”.





REDACCIÓN DEPORTES