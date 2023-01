Este sábado el presidente Gustavo Petro afirmó que ha habido presiones para que los jueces no liberen a los jóvenes presos por desmanes en la protesta, como el gobierno lo ha pedido, pero el presidente de la Corporación Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), el magistrado Hermens Darío Lara, comentó que las presiones han sido de lado y lado.



El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá indicó que en esta discusión que ha sido motivo de roces entre el Gobierno y la Fiscalía y la Procuraduría hay dos caras.

“El gobierno asumió que con la Ley 2272 de 2022 tenía el marco legal para ordenar que las personas de ‘primera línea’ fueran sujetos de algún beneficio en pro de la paz. Pero desde la Corporación Jueces y Magistrados decimos que no es posible con esa ley que se obligue al sistema judicial a dejar en libertad a estas personas”, explicó.

Según el presidente de Corjusticia, dicha ley, que es una modificación a la Ley de Orden Público, “no contempla nada para la ‘primera línea’ porque no es hasta ahora ni una estructura organizada delincuencia de alto impacto ni una organización de carácter político”.



Por eso indicó que “los jueces no harán caso a algo que está por fuera de la Constitución y de la Ley, es una interpretación mal intencionada por parte del gobierno nacional”.



Pero el magistrado dijo que también ha habido presiones del otro lado, en la orilla de la Fiscalía y la Procuraduría, que anuncian investigaciones a jueces para buscar que asuman una posición, refiriéndose al proceso que se abrió contra la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, que firmó las órdenes de libertad de dos jóvenes de la ‘primera línea’.



“Lo que queda muy explícito es que tanto la Procuraduría como la Fiscalía han presionado a los jueces y una democracia no puede permitirse eso. Nadie puede estar por encima de un juez cuando va a decidir un tema, ni el Presidente de la República, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía”, sentenció.



En ese sentido, para el presidente de Corjusticia las cosas no son solo como las anunció el presidente Petro pues las presiones a la rama judicial “son en dos vías, para que sí y para que no”.



Finalmente, como posición personal el magistrado Lara añadió que “en una democracia real ni el Presidente ni el órgano de investigación penal, ni el disciplinario pueden ponerse por encima de los jueces a exigirles una determinada decisión respecto a sus intereses que a mí me parecer, son de politiquería”.

