Judicializan a patrullero de la Policía por homicidio de joven en Cali

La Fiscalía judicializó al patrullero de la Policía Nacional, Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien estaría involucrado en la muerte de un menor de edad, ocurrida

el pasado 28 de abril, durante las manifestaciones registradas en Cali (Valle del Cauca).

De acuerdo con la investigación y el material de prueba recaudado, el uniformado al parecer accionó su arma de dotación contra un adolescente de 17 años, después de que este supuestamente lo golpeó con el pie. Debido a la gravedad de la herida el joven falleció.



El hecho quedó grabado en los videos que se divulgaron en las redes sociales y en los que cuestionaba el accionar de la Fuerza Pública.

En los videos captados por las cámaras de seguridad, se ve el momento cuando el adolescente, en un impulso, según lo cataloga su hermano, le pega una patada al policía y este acciona su arma, propinándole una herida mortal.



Al indiciado le fue imputado el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado.



En las próximas horas un juez de control de garantías decidirá sobre la situación jurídica del uniformado.



La Fiscalía señaló que los peritos confirmaron que los dos disparos que recibió la víctima fueron hechos desde el arma que se había asignado al uniformado. Añadió en en el sitio de estaban registrando alteraciones del orden público y que el policía se "aprovechó de su superioridad y la situación de inferioridad de la víctima" y apuntó en línea contra el menor y le disparó ocasionándole la muerte.



Añadió que el uniformado no está amparado en ninguna cuasalidad de legítima defensa y que su actuar no se puede justificar.



Este es el primer integrante de la Fuerza Pública que es judicializado por hechos de violencia durante las protestas. La Justicia Penal Militar ya ha capturado a otros tres oficiales para indagatoria por hechos similares registrados en Madrid (Cundinamarca) y





El mayor de la Policía Carlos Javier Arenas Niño fue capturado en la investigación por el homicidio del joven Brayan Fernando Niño Araque y otros dos oficiales por la muerte de Santiago Murillo en Ibagué.

