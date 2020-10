Juan Pablo Bieri, a juicio disciplinario por presunta censura en RTVC

Por presunta extralimitación de funciones, abuso de autoridad, censura, y posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgerente de RTVC Juan Pablo Bieri Lozano, quien ahora deberá responder en juicio disciplinario por los hechos.

En primer lugar, el ente de control estableció la validez, en lo que tiene que ver con este proceso disciplinario, de la grabación hecha por la entonces directora del canal Señal Colombia, Diana Marcela Díaz Soto, durante una reunión el 6 de diciembre de 2018 en la gerencia de RTVC donde Bieri habría ordenado no volver a emitir productos en los que participara Santiago Rivas, conductor del programa ´Los puros criollos´, que a su vez debía salir del "prime time" y publicarse en un horario entre las 2 o 3 de la madrugada, para "desaparecer o matar la producción" o que se tuviera una nueva producción en la que no estuviera Rivas.



En esa reunión también estuvieron los asesores José Martín Pimiento Martínez y María Alejandra Cendales Rodríguez.



Según la Procuraduría, en el caso no se trató de una reunión entre cuatro particulares, sino en una reunión laboral entre cuatro servidores públicos "y relacionada directa y específicamente con la gestión de un organismo público como lo es RTVC (...) y por lo tanto, la grabación de audio de lo ocurrido en ella por parte de uno de sus participantes no vulnera el derecho a la intimidad de ninguno de quienes hicieron parte de la misma.”

El Ministerio Público le imputó tres cargos a Bieri Lozano, quién ejerció como gerente de RTVC entre el 27 de agosto de 2018 y el 31 de enero de 2019.



En primer lugar, se le reprochó que presuntamente se hubiera extralimitado en el ejercicio de sus funciones, cuando al parecer le ordenó a la directora del canal Señal Colombia excluir de la parrilla, el programa ‘Los puros criollos’ y cualquier otra producción o coproducción de la que hiciera parte el comunicador Santiago Rivas Camargo.



La presunta falta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa gravísima.



En un segundo cargo, se le cuestionó el que presuntamente abusara de su autoridad para ordenar a una funcionaria a su cargo excluir de manera inmediata las repeticiones de todas las temporadas de la serie ‘Los puros criollos’, y no transmitir la nueva, que debía ser emitida en enero de 2019, o en su defecto programarla en la parrilla de programación de Señal Colombia en un horario entre las 2:00 y 3:00 de la mañana.

Por último, la Procuraduría señaló que el exgerente habría podido incurrir en censura en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y opinión del comunicador Santiago Rivas Camargo.



Para el órgano de control, el exfuncionario habría podido tratar de manera diferencial al comunicador en detrimento de la normatividad constitucional, legal y reglamentaria.



Estas dos últimos reproches fueron calificados provisionalmente como faltas gravísimas a título de culpa gravísima, por desatención elemental de una regla de obligatorio cumplimiento.



Por último, el órgano de control envió copias a la Fiscalía para que adelante las acciones penales que correspondan a su competencia con relación a la conducta de Bieri, así como las declaraciones rendidas por los asesores Pimiento Martínez y Cendales Rodríguez. Estas últimas también serán remitidas a las procuradurías distritales para que evalúen la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario.

