A través de un hilo en su cuenta oficial de Twitter, Migración Colombia explicó cómo se llevó a cabo la expulsión del líder opositor venezolano Juan Guaidó de territorio colombiano.



"En horas de la tarde del 24 abril de 2023, Migración Colombia llevó a cabo la apertura de un proceso administrativo en contra del ciudadano venezolano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez", empieza explicando la entidad.

🔴 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA



En horas de la tarde del 24 abril de 2023, Migración Colombia llevó a cabo la apertura de un proceso administrativo en contra del ciudadano venezolano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez.

(1/6) — Migración Colombia (@MigracionCol) April 25, 2023

Para después aclarar que se hizo eso porque el líder de la oposición venezolana -que está pendiente de una reunión en Bogotá- entró de forma irregular a Colombia por la frontera con el vecino país. Una vez se reportó eso, funcionarios de Migración actuaron conforme el Decreto 1067 de 2015.



Este es el que Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, y se aplicó en concordancia con la Resolución 2357 de 2020, la cual dicta cuáles son los criterios y obligaciones a cumplir en materia migratoria, así como el procedimiento sancionatorio de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

El próximo 25 de abril se realizará la cumbre sobre Venezuela en la capital. Foto: Cortesía de la Presidencia de la República

Esta vez, sin embargo, la entidad señaló que Juan Guaidó no recibió ninguna sanción, y que de hecho “el procedimiento contó con todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa", explicó el director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva.



Horas antes, pasadas las 10:40 del lunes, la Cancillería también había emitido un comunicado oficial en el cual destacó que verificó que Juan Guaidó se hubiera dirigido hacia el Aeropuerto El Dorado para dejar el país, aclarando que él compró un tiquete de vuelo comercial, por lo que no fue cierto que el Gobierno dispuso de un avión para llevarlo a Estados Unidos.



Desde su cuenta de Twitter, el líder opositor comentó que "luego de 60 horas en carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de (Nicolás) Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia”, añadiendo que e se iba de Colombia por amenazas directas a la integridad de sus hijas.



Para este martes está prevista la cumbre de cancilleres y representantes venezolanos en Bogotá, la cual es organizada por Colombia y cuenta con el respaldo del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



