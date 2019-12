'Espero saber qué pasó': Juanfer Quintero habla del caso de su padre

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia y estrella del club River Plate de Argentina, trinó este lunes sobre el caso de la desaparición de su padre, que ha causado polémica por señalamientos que han hecho familiares de Quintero al hoy comandante del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro.

"Espero que estas palabras no le traigan problemas a nadie, no es mi intención", escribió Quintero en su cuenta de Twitter, después de anunciar que quería "aclarar una situación que viene pasando hace varios días por el caso de mi padre".

Se refiere a las declaraciones que algunos de sus familiares han dado a medios de comunicación, en las cuales manifiestan su desconcierto por la designación del mayor general Zapateiro como comandante del Ejército, en reemplazo del general Nicacio Martínez.



"Nunca he hablado del tema porque respeto y honro el legado que me dejó", dijo el futbolista, y comenzó a enumerar varios puntos.



En primer lugar, aseguró que no le interesa aprovecharse de la designación del presidente Iván Duque a Zapateiro, pero que espero y aspira

1 : no me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro, a quien él sr presidente designó para ser el general del ejército de mi país (a quien respeto demasiado). Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto Y saber qué pasó... — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) December 30, 2019

Luego, en otro trino, también dijo ser "ajeno" a las declaraciones que han dado sus tíos, a quienes dijo respetar. "Sé el dolor que sienten al saber que mi padre lleva más de 24 años desaparecido y no sabemos todavía qué aconteció con él, dónde está o a dónde se fue. Hemos sufrido mucho y el vacío de mi padre está", escribió el jugador, figura de la Selección Colombia en el mundial de Rusia 2018.

2 : soy ajeno a las declaraciones de mis tíos, a quien tambn respeto mucho y se el dolor que sienten al saber qué mi padre lleva más de 24 años desaparecido y nos sabemos todavía que aconteció con el donde esta o donde se fue. Hemos sufrido mucho y el vacío de mi padre está ... — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) December 30, 2019

Y en el tercer trino dijo que ha sufrido y por eso quiere saber qué pasó en el caso de su padre, por el cual el Ejército dijo este domingo que Zapateiro y los demás funcionarios investigados fueron absueltos en 2001 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.



"Tengo el derecho, como hijo, a saber qué pasó con mi padre", dijo, y mencionó cómo ha visto a su familia padecer problemas sicológicos por la ausencia de Quintero Cano, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

Para terminar espero que haya quedado claro todo por medio de esta red social .. todavía sigo esperando una respuesta y sé que se va saber la verdad !! FELIZ DÍA — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) December 30, 2019

"Sé que se va a saber la verdad", escribió finalmente Juanfer Quintero, esperanzado de que algún día se aclare la situación de su padre, quien en marzo de 1995 fue enviado desde el batallón de Carepa donde pagaba servicio -y que estaba a cargo del entonces capitán Zapateiro- hacia Medellín, ciudad a la que al parecer nunca llegó.



