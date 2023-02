Hasta el lunes en la noche, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, no había confirmado la tercera cita que tiene para este martes en la Fiscalía General de la Nación.



La razón: que ahonde en las supuestas denuncias alrededor de gente que iba a cárceles a ofrecerles beneficios a internos con tal de acomodarlos en la 'paz total' que plantea el Ejecutivo.



En concreto, el caso está relacionado con las denuncias que se han conocido sobre la presunta venta de cupos para que narcos ingresaran como colados a la 'paz total'.



La cita para el hermano del jefe de Estado está agendada a las 2:30 de la tarde, sin embargo, los funcionarios del ente acusador no han recibido el "sí" de confirmación. Horas antes, a las 9 de la mañana, está citado un abogado que también estaría relacionado con estas denuncias.



En el caso de Juan Fernando Petro, el 30 de enero un fiscal especializado adscrito al CTI expidió órdenes a la Policía Judicial para recibir sus declaraciones bajo juramento, pero tras dos intentos fallidos, él no contestó el llamado.



"Ese mismo día se hizo la primera citación a dos correos electrónicos que aparecen registrados a nombre del señor Juan Fernando Petro Urrego, a la fecha no se ha obtenido respuesta", indicó la Fiscalía la semana pasada.



Esta situación ya la conoce el presidente Gustavo Petro, quien en la última reunión que tuvo con el fiscal general, Francisco Barbosa, anotó que es clave desentramar cualquier red que quiera ser un tropiezo para la paz.



De hecho, en su rueda de prensa tras el encuentro, el jefe del ente acusador expresó que "el presidente Gustavo Petro es el primero en decirme que es necesario que se aclare que el proyecto de 'paz total' no debe ser un entramado para que narcotraficantes se cuelen".



En este caso, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, es otro de los llamados, aunque no se conoce la fecha de cuándo irá a la sede del ente acusador en Bogotá.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

