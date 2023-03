Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, se pronunció el lunes 13 de marzo, desde el búnker de la Fiscalía, sobre el caso por el que está siendo investigado, enfatizando en su inocencia.



Así mismo, le solicitó a la Fiscalía que investigue el caso a fondo para encontrar a los abogados culpables de recibir dinero a cambio de supuestamente detener las extradiciones bajo el amparo de la 'paz total'.

(Le puede interesar:Redada contra la explotación de niños en Cartagena: 14 menores fueron rescatados).



En un video grabado por Semana quedó registrado el momento cuando aseguró que su nombre había sido utilizado como "un gancho ciego" y que él no había recibido ningún dinero.

​

"La palabra es avivato, de hecho mi nombre aquí en la Fiscalía aparece como si fuera un gancho ciego, es decir, fue utilizado mi nombre como gancho ciego. Los abogados utilizaron mi nombre, para hacer negociaciones y darles ciertas ventajas a sus clientes con respecto al respecto del tema de la paz, de gestores de paz o temas de no extradición, cosa con la que nunca nosotros nos metimos y en lo que nosotros no podíamos negociar”, expresó.



(Le puede interesar:Fiscalía cita a director de la Policía por 'espectáculo' en llegada de Merlano).

Facebook Twitter Linkedin

La Fiscalía hizo una nueva citación a Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro. Foto: Twitter: @JuanFPetro

El hermano del presidente no negó su cercanía a los diálogos que se han entablado con personas involucradas en la construcción del proyecto de la 'paz total', pero reafirmó el límite con respecto a lo que le acusan.



“Nosotros por todos los territorios y de manera abierta y transparente hablamos al país del concepto de paz total, de perdón social, de gestores de paz como una filosofía que tenía que ser adoptada por la sociedad, para ser debatida por la sociedad en pleno, pero allí no se ha hablado de ninguna negociación”, dijo en el video.



Añadió que no era el encargado de negociar con los grupos, sino que su misión dentro de esta era escuchar.



(Le puede interesar:El lío con los cinco disidentes presos con los que el Gobierno quiere negociar).



“Nosotros nunca planteamos ninguna negociación, porque simplemente el trabajo, bien sea de la comisión o el trabajo de la comisión latinoamericana, que en el cargo que yo tenía como alto comisionado de paz, del cuerpo de paz internacional, era escuchar a las comunidades, los procesos de paz en esas comunidades y sus problemas de derechos humanos, pero nunca llegar a negociar nada, lo dejamos claro en todas partes", afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Además, desmintió las especulaciones como su supuesta fuga a México con Nicolás Petro que estaban circulando los últimos días.



"A la hora en que la Fiscalía bien lo disponga acá estaremos. Hay rumores y yo ya los vi por redes sociales, donde dicen que estoy en México; que claro ya se escapó, y que me fui con mi sobrino Nicolás, por Dios, eso es lo que hay que detener y es lo que hace daño. Aquí estoy y estoy colocando la cara frente a los medios de comunicación y frente a la Fiscalía, porque si tienes la conciencia tranquila pues no tienes por qué esconderte”, dijo.



(Le puede interesar:MinTransporte demandaría a Viva Air por presunta estafa a usuarios).



Finalmente, se pronunció aclarando que no hay pruebas que muestren su participación en negociaciones con extraditables.



“Lo hemos dicho nosotros, no nos inventamos el concepto de perdón social, ni nada por el estilo, pero fuimos el referente y le colocamos a la sociedad este tema que la sociedad no estaba preparada para escuchar. Lo hicimos claramente en espacios cerrados y en espacios abiertos, pero nunca y no podrá aparecer y de hecho no ha aparecido nada más allá de los rumores que son los que hacen daño. No hay un documento o un video o algo que diga o demuestre que Juan Fernando Petro está recibiendo dineros de extraditables, nunca he hecho negociaciones con abogados que tenga que ver con el tema de la paz”, aclaró.

Más noticias

Laura Camila Ramos Conde

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS