“Debido a las secuelas a nivel emocional que todo esto me ha dejado estoy con acompañamiento psicológico", aseguró a través de un audio la expareja del periodista Juan Fernando Barona



La mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer fue víctima de agresiones fisícas por parte de Barona, el pasado 15 de octubre, hechos que quedaron registrados en video y que fueron dados a conocer por la fundación Jaracandas.



"Es muy frustrante ver como Juan Fernando dice que yo lo agredí y muestra fotos de esas heridas cuando claramente me estaba defendiendo de su ataque. No es un tema que haga parte de su intimidad cuando la violencia intrafamiliar es un tema que debe discutirse en el ámbito público”, añadió la mujer en su audio.



El comunicador, que se encontraba en Egipto, cubriendo el viaje del presidente Gustavo Petro fue despedido del medio para el que trabajaba, Noticias Uno, tras conocerse de su agresión y la comitiva presidencial lo apartó de las actividades y lo dejó en el país africano.



Extraoficialmente se conoció que Barona regresará al país en las próximas horas, por lo que surgió el interrogante: ¿podría ser capturado a su arribo al país, cuál es el futuro judicial qué le espera?



Juan Fernando Barona no ha hablado al respecto. Foto: Twitter: @juanferbaro / Canal Uno

En esa línea, la Fiscalía General, afirmó que "desde ayer se contactó con la víctima a través de su abogada y se están adelantando todos los actos investigativos correspondientes"



De igual forma señaló que la víctima y su apoderada se encuentran el día de hoy en diligencias propias de la investigación con el fiscal a cargo del caso, al cual fueron asignados tres investigadores.



Expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en afirmar que el periodista - por los delitos a investigar e imputar - podría ser capturado, pero no en un tiempo inmediato, sino con base en los resultados de la misma, respetando el debido proceso.



El investigado podrá ser escuchado en interrogatorio por la Fiscalía que podría proceder a citarlo a imputación de cargos o pedir a un juez que se expida una orden de captura en su contra.



De no encontrar elementos de juicio para argumentar que puede huir o que no ha acatado el llamado de la Fiscalía, lo viable sería citarlo a audiencia.



Barona podría ser procesado por violencia intrafamiliar, que tiene una pena de base de 4 a 8 años de prisión, que según el Código Penal podría aumentarse de la mitad a las tres cuartas partes si se comete contra personas en situación de disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad.



Para Francisco Bernate, penalista, de no demostrase violencia intrafamiliar, "si no se dan esas circunstancias, estamos frente a un caso de lesiones personales agravadas por la indefensión de la persona y por su condición de mujer".



Según el artículo 112 del Código Penal, este delito tiene una pena de 16 a 36 meses de cárcel cuando el daño genera una incapacidad para trabajar menor a 30.



La abogada Dalia Henao señaló: "las lamentables imágenes que advertimos en redes sociales pueden adecuarse al delito de lesiones personales, las cuales podrían eventualmente ser agravadas por el hecho de ser mujer, siempre que una indagación con perspectiva de género por parte de la Fiscalía General de la Nación logre demostrar que existía un contexto de violencia machista".



Y añadió: "vale la pena mencionar igualmente que existe la posibilidad de involucrar al acompañante del agresor, pues si bien en las imágenes no se advierten golpes de parte de este último a la mujer agredida, tampoco se advirtió un auxilio y sí, por el contrario, una colaboración o para tapar los hechos, o para evitar que se cerrara la puerta, lo cual le daría un grado de participación en el delito de lesiones personales".

