Atacan a Juan Diego Alvira mientras hacía informe sobre paro nacional

El periodista de ‘Noticias Caracol’ Juan Diego Alvira fue agredido e insultado por algunas personas mientras hacía un informe en las calles de la localidad de Suba.



El recorrido de Alvira por la localidad 11 de Bogotá tenía como propósito entender las razones de los ciudadanos para protestar en el marco del paro nacional.

“Para tratar de entender la rabia ciudadana nos fuimos a las calles, ¿está el gobierno desconectado de la ciudadanía? Unos cuantos jóvenes se mostraron muy agresivos cuando hacíamos este informe, pero la mayoría protestaba pacíficamente, la verdad”, afirmó el periodista durante la transmisión del noticiero de la mañana de este viernes.



“Nos dicen que somos unos vendidos, unos periodistas arrodillados, que solo mostramos el vandalismo y no las causas de las marchas… cosa que no es cierta, la verdad. Pero bueno, en estos reportes yo siempre muestro lo que encuentro”, agregó.



Después de esta declaración, se transmitieron imágenes de Alvira llegando al Parque Central de Suba, el cual tenía presencia tanto de manifestantes como de policías.



En el clip se puede notar que varios jóvenes le gritan al periodista, lo insultan e, incluso, se ve que unas personas no permiten que el camarógrafo filme.



“Yo vengo a escucharlos” decía Alvira.



“A todas estas, ¿informar acaso no es un derecho fundamental? Pero en estos tiempos tan agitados hacer nuestro trabajo se volvió un complique”, añadió en el informe.



Es en ese momento cuando se ve que un ciclista pasa a su lado y lo agrede empujándolo con la bicicleta.



Después de su experiencia en el parque, el periodista se dirigió hacia una zona residencial. Allí dijo que “los que no marcharon, sí se desahogaron y se hicieron oír”.



Alvira entrevistó a dos mujeres, quienes estuvieron presentes en el cacerolazo (ocurrido en la noche del miércoles) para mostrar su inconformidad con la reforma tributaria.



“Me parece que no es un momento prudente para que el Gobierno presente la reforma”, afirmó una de ellas.



“Honestamente, me gané mi pensión con el sudor de la frente y nunca me robé un peso. Hoy en día, (..) no nos pagan lo mínimo, nos pagan menos”, manifestó otra de las entrevistadas.



“La gente aquí propone mejor que se le baje el sueldo a los congresistas, que el Gobierno sea menos despilfarrador y que se encuentre la cura de una vez por todas para la ‘maldita peste’ de la corrupción. (...) Que a nadie le quepa la menor duda, la gente está ‘berraca’”, expresó Alvira al final de su informe.



