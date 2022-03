En 2011, ante los tribunales de Justicia y Paz, cuatro paramilitares señalaron a Juan David Díaz Chamorro, hijo del asesinado exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz Salgado, de tener relación con crímenes cometidos en 2002 y 2003 en dicho departamento.



En su contra se siguieron tres investigaciones. Una por concierto para delinquir y hurto de hidrocarburos, que fue precluida el 7 de abril de 2017 por la unidad antiterrorismo de la Fiscalía.



La segunda fue por los delitos de homicidios y concierto para delinquir, cuya preclusión fue el 5 de marzo 2021, en la que la Fiscalía advirtió que las acusaciones de los paramilitares fueron mentirosas.



Otra de las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado (de personas distintas al anterior proceso), fue precluida por el ente acusador el pasado 17 de marzo.



En esta ocasión, la Fiscalía de Sincelejo también compulsó copias para que quienes dieron sus versiones en la Unidad de Justicia Transicional, sobre los hechos en los que mencionaron a Díaz Chamorro, sean investigados por falso testimonio.

Falsos testimonios

Según el auto, los paramilitares -ya condenados a 40 años de prisión por el crimen de Eudaldo Díaz- acusaron a su hijo Juan David Díaz de participar en otros hechos delictivos, relacionados con las autodefensas en Sincelejo, con un grupo conformado supuestamente antes de la desmovilización llamado ‘Los Reguetones’.

Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble, Sucre, asesinado en 2003. Foto: Archivo

De acuerdo a la investigación, las acusaciones de los paramilitares fueron respaldadas en ese entonces por Roger David Díaz Morales, conocido como el ‘Doctor’ en las estructuras criminales, y quien también está condenado por la muerte del exalcalde de El Roble.



Sin embargo, en un informe del 28 de septiembre de 2012, enviado a la Fiscalía, la Policía Judicial manifestó que, después de realizar labores de inteligencia en la región, no encontró ninguna información relacionada con ‘Los Reguetones’ y que no pudo establecer la existencia de ese grupo delincuencial.



Esta información fue validada nuevamente por la Policía en octubre de 2019, con el mismo resultado.



La última preclusión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado se valió de la figura jurídica non bis in idem , es decir, que a una persona no la pueden volver a investigar por los mismos hechos después de que haya una sentencia judicial al respecto.



Yessika Hoyos, abogada de Díaz para este caso e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), aseguró que se trató “de un montaje” liderado por los paramilitares por la gestión de Juan David Díaz para esclarecer el crimen de su padre.



En conversación con EL TIEMPO, Hoyos aclaró que la preclusión puede darse en cualquier momento de la investigación y por causales específicas, como que no existió el delito, que la persona investigada no cometió el delito (en caso de existir) o porque no se encontró ningún elemento probatorio para responsabilizarla.



La abogada manifestó que el hecho de que se precluya la tercera investigación contra Díaz se debe a la “ineficiencia” de la Fiscalía que, en el marco de Justicia y Paz, compulsó copias para investigar, pero ignoró después una decisión clara que mencionaba que los testimonios estaban mintiendo por una “sed de venganza”.



Hoyos señaló que, en vez de tener en cuenta las decisiones previas, el ente acusador “se dedicó a abrir investigaciones” que pudieron someter a la afectación del buen nombre del médico Juan David Díaz.



El caso de Eudaldo Díaz en la JEP

Por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado el 10 de abril de 2003, la Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años de prisión a Salvador Arana Sus, quien fue gobernador de Sucre entre 2001 y 2003.

Facebook Twitter Linkedin

Salvador Arana durante su traslado desde Santa Marta a la cárcel La Picota, en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

La condena a Arana Sus también relaciona los delitos de concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc); y peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías del departamento de Sucre a grupos armados al margen de la ley.



En febrero de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento de Arana como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública y reconoció como víctima a Juan David Díaz. Ese mismo mes, Díaz y el abogado que lo representa en la JEP, Sebastián Escobar, denunciaron que fueron amenazados vía telefónica.



Más tarde, en julio del mismo año, el otrora gobernador de Sucre aceptó su responsabilidad en el crimen contra Eudaldo Díaz.



Arana no solo reconoció que a la familia de Díaz le fueron vulnerados sus derechos, sino que aseguró que desistió de un recurso que elevó hace más de una década ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuesta violación al debido proceso.



