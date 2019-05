El perdón del testigo clave de las 'chuzadas' ilegales

Juan Carlos Madero Mendieta, investigado por su responsabilidad en la red de 'chuzadas', le pidió perdón este jueves a las personas que fueron interceptadas ilegalmente.

"Deseo presentar disculpas públicas por mis acciones a la sociedad colombiana y específicamente al abogado Jaime Lombana, a su hijo y a sus allegados, al doctor Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la nación y a su señora esposa", dijo en un acto público que hace parte de sus compromisos como testigo.



El ingeniero, que recibirá beneficios judiciales a cambio de colaboración con las autoridades, añadió que "ocho meses (privado de la libertad) me han dado la posibilidad de evaluar mis acciones y hacer todo lo que está a mi alcance para resarcir mis actos".



Reiteró que el senador Armando Benedetti fue quien le "solicitó personalmente que realizara acciones específicas que pretendían vulnerar la privacidad de las personas anteriormente mencionadas mediante interceptaciones y seguimientos".

El abogado Jaime Lombana aseguró que el enlace para los seguimientos "al entorno privado y al de mi familia" fue Diego Rayo, quien "trabajó en la Corte Suprema de Justicia (...) de tal manera que no es casual que al senador Benedetti no le pase nada", afirmó.



Añadió que hace unos años accedió a denunciar "actos de corrupción" realizados por el senador Armando Benedetti.



"El abogado Lombana me ha denunciado dos o tres veces ante la @CorteSupremaJ, ha hecho 3 ampliaciones, una de ellas en compañía del abogado Diego Cadena y según me dicen el Magistrado Auxiliar se molestó por que no tenían ni una sola prueba", respondió a través de Twitter el senador del partido de 'la U'.



Por su parte Madero también presentó disculpas "a las personas que pude haber afectado en otros casos en los que participe, como son Servientrega, Mariano Díaz, entre otros".



Además pidió excusas a la juez que lleva el caso Interbolsa. Dijo que el Eneko Laiz, ciudadano español capturado por el mismo caso de 'chuzadas', fue quien pidió esas interceptaciones, "indicando que lo había solicitado Víctor Maldonado".



Según las autoridades, Madero era el nexo entre los políticos y empresarios con la red criminal de la que él hacía parte. Ahora el ingeniero es testigo clave en el caso que involucra al general (r) Humberto Guatibonza y a varios coroneles en retiro del Ejército.



Según las investigaciones de la Fiscalía, Madero era socio de la empresa Quarkcom S.A.S. del coronel (r.) Jorge Humberto Salinas, quien también responde por la misma investigación.



De acuerdo con el ente acusador Madero era quien se encargaba de buscar los clientes que pagaban por las interceptaciones ilegales que realizaba la organización. Entre las víctimas, además de los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, estaban el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y su esposa.

Para la Fiscalía Madero sirvió como intermediario entre la red y el senador Armando Benedetti para seguir al hijo del abogado Lombana.



Y, según dijo Salinas -quien también es testigo en la investigación- luego de entregarle un primer informe al senador, Benedetti le pidió más información a Madero sobre el abogado.



"Ellos tenían unos líos con el abogado Lombana, unos líos personales, la averiguación era como se le podía usar algún 'talón de Aquiles' para darlo a conocer a la opinión pública y desprestigiarlo (...) Benedetti pedía que le hiciéramos seguimiento todos los días al hijo, pero le dijimos que estaba protegido por la Policía", señaló en su momento el coronel (r) Salinas.



JUSTICIA