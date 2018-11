Contralor no irá a prisión pero sigue vinculado a caso Odebrecht

El Tribunal Superior de Bogotá negó la medida de aseguramiento contra el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, quien deberá responder por supuestas irregularidades para beneficiar a Odebrecht.



El magistrado aseguró que no hay nada que impida que el Contralor pueda enfrentar su proceso en libertad.



"Espero seguir en el proceso de aclaración y estoy satisfecho con la medida. Es una decisión seria y responsable como se notó en el proceso", dijo el contralor Granados y agregó: "Siempre he cumplido mis funciones en el marco de la ley. Este es un procedimiento que me obliga a dar las explicaciones ante la Fiscalía, la Corte y ante quien sea pertinente". Explicó que su abogado será quien estará al frente del proceso penal para que él pueda desempeñarse en su cargo de Contralor.

De acuerdo con la Fiscalía el Contralor habría hecho movimientos para beneficiar a la multinacional cuando fue candidato y posteriormente gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015.

Según el ente acusador Granados recibió dinero siendo aspirante y, ya en el cargo, intentó adjudicar obra víal Duitama - Charalá San Gil.



Acerca de la existencia del riesgo porque las mismas personas con las que trabajaba en la Gobernación laboran ahora en la Contraloría con Granados. La defensa había dicho que las declaraciones de esos testigos ya los tiene la Fiscalía, por lo que no constituye peligro.



El magistrado afirmó que "no hay nada irregular" en que la defensa haya pedido el registro de ingresos al apartamento de Granados.



Sobre el peligro futuro para la sociedad planteado por la Fiscalía y la Procuraduría que cuestionaron el que siguiera en el cargo como contralor de Bogotá, el magistrado aseguró que "si fuera suficiente la imputación, sin duda que la medida sería la sanción del cargo", manifestó el juez y añadió la insuficiencia de material.

El excontralor había dicho que sí conoció a Luiz Bueno y Eleuberto Martoleri, directivos de Odebrecht, pero siendo gobernador y no candidato. Además negó que haya recibido dinero.



La Fiscalía le imputó a Granados los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público.



Según el ente acusador el exgobernador recibió el supuesto pago de entre el 3 y el 5 por ciento de la obra. Granados ha dicho que un gobernador no puede adjudicar contratos fuera de la jurisdicción.



En la investigación también figura un supuesto pago que llego a través del exsenador Plino Olano Becerra de 200 millones de pesos que supuestamente tenían como destino la campaña del entonces candidato a la Gobernación de Boyacá. Pago que también negó Granados.



Tanto Fiscalía como Procuraduría habían pedido medida de aseguramiento intramural en contra de Granados. De acuerdo con el Ministerio Público concurre el criterio de peligro para la sociedad en los términos establecidos por la ley. Dijo que podría ser "una afectación en futuro" por la legitimidad y confianza que debe tener al obstentar el cargo de Contralor.



En la audiencia de medida de aseguramiento la defensa de Granados se empeñó en decir que Federico Gaviria, el testigo presentado por la Fiscalía, era un mentiroso y que tenía varios procesos en su contra.



El magistrado aseguró que una cosa son las calificaciones de las instituciones y otra la "calificación" de la defensa por lo que sigue siendo una prueba. "No asumimos la adjudicación de mentiroso de la defensa", dijo.

Frente a los delitos imputados

Durante el resumen sobre los delitos imputados por la Fiscalía, el Tribunal de Bogotá tuvo varias consideraciones.



"El proyecto (vía Duitama- Charalá San Gil )sí existía y Odebrecht mostró estudios aunque al final desistiera y se presentará con otra empresa diferente", dijo el juez. Esto último porque a la multinacional quería que la licitación se hiciera a través de una App.



Añadió que "se trato de una concertación para una sola conducta y no para varias", por lo que no se puede hablar de un concierto para delinquir.



El magistrado dijo que frente a la adjudicación irregular de contratos aseguró que"para que se configure la materialidad no es determinante que los contratos se hayan adjudicado a Odebrecht", sino que solo con la gestión ilícita se puede configurar el delito.



Para el tribunal fue a partir del último tramo de 2013 que se hicieron las gestiones para la adjudicación de la vía y que Granados tenía "ingerencia". También habló de las reuniones de Plinio Olano y los directivos de Odebrecht y el ingreso en varias ocasiones de Olano al apartamento de Granados.



El magistrado dijo que la defensa no pudo probar por que tantas reuniones entre Olano y Granados y a su vez con directivos de Odebrecht. De todas maneras será en la etapa de juicio en la que la Fiscalía deba demostrar que el Contralor tuvo responsabilidad en los delitos que le imputó el ente acusador



