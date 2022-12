En la mañana de este lunes, se reunirán el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa para darle piso jurídico a la propuesta del Jefe de Estado de liberar a los manifestantes - en su mayoría integrantes de la llamada primera línea - capturados durante el paro de 2021.



El sábado, el presidente Gustavo Petro dijo, que “el derecho a la protesta es un derecho democrático” y que “este Gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia, cuando tienen el derecho de pasar su Navidad con sus familias”.



Aunque no hay claridad sobre la figura jurídica a utilizar en esta caso - nunca se ha dado la excarcelación de personas bajo la figura de validar la protesta social - se podría partir de los preceptos de la Ley 418 o de Orden Público, recientemente prorrogada por el Congreso por iniciativa del Gobierno.



En esa línea, el ministro de Justicia Néstor Osuna ha señalado que "no habrá impunidad" en los procesos, al reiterar que el Gobierno concretó una lista de cerca de 250 personas cuyos casos, que se analizaran uno por uno, no han avanzado pese a que llevan más de año y medio detenidos.



Con base en esas declaraciones, analistas concluyen que se trata de un proceso de excarcelación más no de indulto, esto porque Osuna aseguró que los procesos seguirán activos, al añadir que "no habrá impunidad ya que lo que se busca es un ejercicio de reconciliación".



De igual forma, se evaluaría la situación de las personas ya condenadas, y su eventual papel como gestores de paz, que es lo que avala la propuesta del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el penalista Francisco Bernate, la figura que se debe aplicar en este caso es la de excarcelación que se puede concretar a través de un decreto reglamentario -tal y como lo ha anunciado el Gobierno- el cual será emitido esta semana.



Para Bernate, la excarcelación no cabe para los condenados porque en ese caso se trataría de un indulto, lo que no aplicaría a la propuesta del presidente Petro.



"La figura de la excarcelación ya la puso en marcha el presidente Petro con alias Violeta del Eln a quien llamó como gestora de paz", señaló Bernate. Esto, dentro del proceso de negociación que se adelanta con la guerrilla.



De acuerdo con el abogado, se le podría estar dando un "estatus" a los integrantes de la primera línea, ya sea como grupo delictivo o político, porque se los está equiparando con los grupos al margen de la ley que se quieren sumar a la llamada paz total bajo la figura de gestores de paz.

Voces a favor y en contra

La propuesta del Jefe de Estado ha llevado a diferentes reacciones, entre las voces que están a favor y en contra.



El senador Gustavo Bolivar aseguró a través de su cuenta de Twiiter: "Paras y guerrilleros, criminales de lesa humanidad, han sido gestores de paz. ¿Por qué no, jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década?".

Paras y guerrilleros, criminales de lesa humanidad, han sido gestores de paz. ¿Por qué no, jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década? — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 4, 2022

Por su parte, el exministro de Defensa, Diego Molano se mostró contrario a la propuesta al afirmar "liberar a los de la primera línea es un precedente nefasto para la justicia y las futuras generaciones. Ellos fueron capturados por cometer delitos contra la Constitución y la ley colombiana, no por manifestarse pacíficamente. Los que se manifestaron pacíficamente fueron protegidos y están en sus casas”.

Nombrar a quienes cometieron delitos durante el Paro Nacional como gestores de paz es una amnistía velada, una burla a las víctimas y una afrenta a los colombianos que padecieron los bloqueos. pic.twitter.com/ujMXXXR7WH — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) December 5, 2022

