Joven es acusada de decapitar a una lechuza en Sucre

Una publicación en Facebook de una habitante del municipio de Corozal, departamento de Sucre, ha generado indignación nacional.



Se trata de una serie de fotos, subidas por una mujer identificada en la red social como 'La Gata Verdolaga Real Aldana (Mileydis)', que mostraban cómo esta joven le quitó la cabeza a una lechuza de la especie Tyto alba.

En las imágenes, la mujer exhibía al ave antes de asesinarla y después, con cara sonriente, se mostraba sosteniendo la cabeza de la lechuza en una mano y el resto del cuerpo en la otra.



Las denuncias en redes sociales fueron las que permitieron que la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía, a través de su grupo de Protección Ambiental y Ecológica, pusiera su atención en el caso y hallara a la implicada, quien fue abordada en su casa por uniformados y luego llevada a la estación de Policía de Corozal para ser procesada por maltrato animal.



La joven fue identificada como Mileydis Aldana Herazo, de 21 años, según fue informó el diario local ‘El Meridiano’.

La mujer asesinó a la lechuza y subió fotos a sus redes sociales Foto: Twitter @JuanchiRodrigue

La Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) está encargada de iniciar el proceso sancionatorio contra Aldana, de acuerdo a una publicación en Twitter hecha por la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, el 23 de junio.



El caso también fue llevado a la Fiscalía para que este organismo inicie la investigación de los hechos, según el tuit.



Aldana retiró las fotos de su cuenta de Facebook. Sin embargo, usuarios en esta red le han comentado sus publicaciones más recientes.



"Casi no hay lechuzas aquí y vienes a matarlas", le comentó un joven. Otro puso: "Las imágenes hablan por sí solas. Eres una mala persona. Busca un psicólogo. Necesitas ayuda". Una mujer le escribió: "Eres realmente repugnante. No me sorprendería si en la vida te va mal".



Aldana ha publicado fotos de ella en días recientes y en una de las publicaciones afirmó: “Solo me critican. Pregunten o ayuden, mas no critiquen tanto”.



