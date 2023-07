Mediante un documento de 10 páginas firmado por la fiscal Liliana Gerena Benavides, la Fiscalía General habría informado sobre su decisión de archivar una denuncia de acoso sexual que involucraba al expresidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria): el economista Hernando José Gómez Restrepo.



Según una completa investigación publicada este domingo por el diario El Espectador, una mujer que trabajó junto con Gómez Restrepo en la importante entidad del sector bancario habría sido víctima de una constante persecución y acoso sexual por parte de su jefe.

Imágenes y conversaciones en poder de ese diario darían cuenta de las múltiples ocasiones en las que Gómez Restrepo habría intimidado a María Clara Sarmiento, coordinadora de comunicaciones de esa entidad, con mensajes inapropiados.



Dentro del relato de la víctima se reseña que el señalado llegó a la presidencia de Asobancaria en enero de 2021. Periodo en el que los empleados aún trabajan en modalidad remota debido a la pandemia del covid-19.

Sin embargo, durante el segundo semestre de ese año, las labores se retomaron de forma presencial y habrían comenzado los acosos por parte de Gómez Restrepo, quien se dedicó a indagar datos sobre la vida personal de la mujer.



Sarmiento comenta que, en varias ocasiones, quien fuera su jefe le mandó varios mensajes diciendo que le agrava la forma en la que se vestía y que le causaba una tentación irresistible no escribirle dichos comentarios.

Hernando José Gómez, expresidente de Asobancaria. Foto: Asobancaria

“Ayer estabas muy elegante y bonita. ¡Te luce ese vestido!”: este fue uno de los primeros mensajes que, según El Espectador, habría recibido Sarmiento el 25 de marzo de 2022. Desde esa fecha, la tranquilidad de la mujer se habría esfumado e ir al trabajo se habría convertido en una pesadilla debido a los incómodos momentos con su jefe.



"Cada que iba a la oficina me daba un abrazo. Me cogía la cara y me daba un beso en la frente. Siempre sentía miedo. Sentía que en cualquier momento me iba a dar un beso y pensaba: ‘¿En qué momento no me lo dará en la frente sino en la boca?’. Él me cogía la cara duro y quedaba medio inmovilizada. Me tensaba un montón. A él le daba risa”.



Y es que era tanta la persecución, que Gómez Restrepo habría ofrecido regalarle a la mujer joyas y, de hecho, en una ocasión la condujo hasta la habitación de su hotel, en una actividad intimidante para la víctima.

La campaña "No es hora de callar" promueve el rechazo en contra de la violencia y acoso a la mujer. Foto: Archivo EL TIEMPO

Sin embargo, la gota que derramó la copa dentro de esta situación fue un hecho ocurrido durante la noche del 31 de octubre de 2022, cuando el expresidente de Asobancaria habría citado a Sarmiento sobre las 6:20 de la tarde en su oficina.



La mujer recuerda que ese lunes Gómez Restrepo la saludó y de inmediato le dio un beso en la boca. Sarmiento, sin mediar palabra abandonó la oficina y se fue hasta el escritorio de uno de sus compañeros para manifestarles que había llegado a su límite y que presentaría su carta de renuncia.

“Cerró la puerta, me miró, se rió, me cogió la cara y me dio un beso en la boca. Yo lo empujé: ‘¿Usted qué está haciendo?’. Y me dijo: ‘Es un beso y ya’. Yo le dije: ‘¡Pero en la boca!’. Me dijo: ‘No te preocupes, siéntate’. Yo le contesté: ‘Obviamente me voy a ir’, se lee en el informe publicado por ese diario.



Al día siguiente, una carta de renuncia, firmada por la coordinadora de comunicaciones, estaba sobre los escritorios de la junta directiva con el siguiente mensaje: “El presidente de Asobancaria, sin mi consentimiento expreso ni tácito y de manera forzosa, me dio un beso en la boca”.



En ese mismo momento, la vicepresidenta administrativa de la entidad habría pedido explicaciones a Gómez Restrepo, quien afirmó que “el relato no corresponde a lo sucedido”.



Sin embargo, fue tanta la presión ejercida por la situación que el expresidente de la entidad tuvo que presentar su carta de renuncia el 7 de noviembre de 2022 con algunas justificaciones en las que buscaría aclarar la denuncia de acoso sexual.



“Cuando se presentó el episodio del 31 de octubre asumí que se trataba de un malentendido que podía aclararse, pero que no debía hacerlo desde Asobancaria como presidente, sino desde afuera, por lo cual presenté mi renuncia. Esto para no tener una posición privilegiada y para no trasladar a la entidad que respeto un asunto de carácter personal. Hay quienes opinaban que estaba actuando ingenuamente, pero estoy convencido de que era lo correcto. No he logrado comprender el verdadero origen y alcance de esta situación, pero he asumido una actitud de absoluto respeto hacia la persona involucrada, hacia Asobancaria y hacia las autoridades”, comentó Gómez Restrepo en diálogo con El Espectador.

Hernando José Gómez fue designado como presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) en 2021. Foto: Andrea Moreno

El expediente en la Fiscalía

Sarmiento asegura que desde la junta directiva de Asobancaria se tomó la decisión de denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación y que ella misma fue la encargada de entregar las pruebas suficientes para que se investigara el caso de acoso sexual.



Sin embargo, un documento de 10 páginas daría cuenta de que el proceso fue archivado por falta de pruebas entregadas por parte de la víctima.

Ese archivo de la Fiscalía es indignante y es falso lo que se dice ahí. Que digan que yo no quiero aparecer en el proceso es mentira. Además, hubo revictimización de todo tipo. FACEBOOK

TWITTER

“Ese archivo de la Fiscalía es indignante y es falso lo que se dice ahí. Que digan que yo no quiero aparecer en el proceso es mentira. Además, hubo revictimización de todo tipo. El sólo hecho de no mostrar empatía ante un relato sobre acoso sexual ya deja mucho qué desear. Tener que dar ese relato a una persona que ni siquiera te está mirando y en un lugar lleno de gente, donde las personas estaban calentando su almuerzo. Si esto es a lo que se tiene que enfrentar una mujer en casos como el mío, pues con razón nadie denuncia. Si para denunciar toca pasar por esto, pues es mejor seguir con la vida y ya”, sentenció Sarmiento en ese medio de comunicación.



Así mismo, mencionó que su declaración no fue grabada, sino que fue transcrita por parte del funcionario de la Fiscalía, quien no especificó varias cosas al comenzar el interrogatorio.



Desde el ente investigador aseguraron que el expediente había sido archivado por falta de interés por parte de la víctima, quien sería la encargada de estar al tanto de la investigación.



“Cuando quien pone en ejercicio la administración de justicia no muestra interés alguno en el resultado de la acción penal, no tiene sentido alguno proseguir una indagación (...) Analizado el presente caso se advierte con claridad el desinterés por parte de la víctima”, se lee en El Espectador.



Ese diario afirma que el viernes pasado la investigación fue reabierta. Sin embargo, la vida de María Clara Sarmiento ha tomado varios giros inesperados, ya que la mujer afirma que no ha sido fácil superar los acosos de los que fue víctima y, aunque desde Asobancaria le ofrecieron regresar a la entidad, ella decidió continuar con su profesión en otro lugar.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

