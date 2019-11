Corficolombiana no recibió información reservada, dijo Melo

El expresidente de Corficolombiana José Elías Melo Acosta, condenado a 11 años de cárcel por el caso Odebrecht, afirmó que no tiene información de que Corficolombiana hubiera recibido datos reservados o confidenciales sobre la licitación que llevó a la adjudicación de la Ruta del Sol II.

Melo declaró en el caso que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio por supuestas maniobras anticompetitivas que se habrían dado en ese proceso de adjudicación que fue entregado a Consol, consorcio conformado por Odebrecht, Episol y CSS Constructores.



“No me consta ninguna situación de que hubiéramos podido recibir en Corficolombiana información reservada o que no estuviera disponible para cualquier proponente o interesado”, dijo.

También aseguró que nunca recibió de Diego Solano, ejecutivo del Grupo Aval, ese tipo de información y que tampoco le pidió a él realizar alguna gestión sobre el particular.



Insistió en que nunca, ni empleados de ese grupo, ni su cabeza, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, le pidieron o sugirieron que hiciera alguna gestión ante María Victoria Guarín sobre la licitación. Ella era oficial de inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad encargada de la estructuración y asesoría del proyecto Ruta del Sol, quien está casada con Diego Solano, ejecutivo de Aval.



El exfuncionario se refirió por primera vez a las gestiones que se dieron como parte de los acercamientos con Odebrecht para llegar a un memorando de entendimiento que llevó a que se presentaran a la licitación para la adjudicación.



Melo Acosta, que apeló su condena y espera la decisión de segunda instancia en la cárcel La Picota, explicó que el memorando de entendimiento se firmó a mediados de 2009 y relató cómo se dieron los acercamientos con Luiz Antonio Bueno Junior, expresidente de Odebrecht, quien ahora es testigo de la Fiscalía.



Sostuvo que lo conoció en 2009 y que tuvo conversaciones con él como parte del proceso para la licitación de la Ruta del Sol. Mencionó temas tratados en las reuniones como las condiciones para el acuerdo de entendimiento, peno no mencionó temas de sobornos.



Melo dijo que en esos encuentros nunca se mencionaron hechos irregulares, ni se habló de los acercamientos que el extranjero tuviera con funcionarios del gobierno de ese entonces.

Aunque Bueno Junior reconoció ante la justicia haber sostenido acercamientos con el condenado exviceministro de transporte Gabriel Ignacio García Morales para entregarle una coima por 6.5 millones de dólares, Melo señaló ante la Súper que no le mencionó “ninguna relación o conversación con ningún funcionario”.



Añadió que Odebrecht era el accionista mayoritario y ante esto se buscaron unas herramientas para que los demás accionistas pudieran tener acceso a decisiones en la Concesionaria.



Sostuvo que de las empresas interesadas en la obra, la que tenía mayor potencial era Odebrecht, que contaba con más experiencia y reconocimiento internacional, y era un empresa insignia en la región. Indicó que esa situación llevó a que no solo Corficolombiana sino Aval escogieran a esa firma para ser socios en la licitación.

No supo de sobornos

Igualmente respondió en dos ocasiones con un “no” cuando le preguntaron si Luiz Bueno le informó que iba a pagar un soborno o si él lo había autorizado.



Añadió que, a finales del 2016, se enteró de que Odebrecht había pagado sobornos en Colombia, información que le llegó por cuenta del acuerdo entre las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza. “Nunca di ninguna autorización al respecto”, respondió cuando se le preguntó si Corficolombiana o las empresas del Grupo Aval habían acordado o autorizado pagar parte del soborno pagado a García Morales a través de la Concesionaria.



Dijo que no se reunió con García Morales para acordar el pago del soborno y que no lo conoció ni siquiera durante la adjudicación.



“No me consta ni he visto cómo pudo haber sido eso”, respondió cuando le preguntaron si Corficolombiana, Episol o alguna empresa de Aval había reembolsado a Odebrecht plata del soborno. Además, se refirió a la declaración de Mauricio Millán, quién fue gerente de gestión contractual en el consorcio Ruta del Sol II, quien sostuvo que durante la obra le llamaron la atención unos pagos del 2010 que consideró sospechosos y que se le comunicó a Melo.



El exempleado sostuvo que no era jefe directo de Millán y que no autorizó esos pagos. “Nunca me manifestó de pagos específicos o nada semejante. La instrucción para él fue siempre ‘no firme nada con lo que no esté tranquilo’. Nunca me transmitió ninguna irregularidad”, dijo Melo.



Afirmó que luego, al cargo de Millán, llegó Javier Germán Mejía, gerente contractual de Consol, quien sí le manifestó preocupaciones y él le recomendó que escalara el tema en la empresa. Dijo que Mejía lo hizo ante el expresidente de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, y que “ellos siempre negaron que hubiera algo irregular”.



