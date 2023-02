Pasan los días y cada vez se van revelando más detalles del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, presuntamente, perpetuado por su pareja, el estadounidense John Poulos.



(Lea también: Detective que siguió a Valentina, clave en la investigación sobre su crimen).

Las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía han reconstruido el paso a paso de Poulos en su visita a Colombia, lo cual, además, ha dado luces de cómo era su relación con la joven de 21 años.

Precisamente, uno de los datos que ha llamado la atención es el aparente consumo de 'tusi', sustancia también conocida como cocaína rosa, por parte del ciudadano estadounidense.

Un conductor de Uber que trasladó al presunto asesino del aeropuerto El Dorado al norte de Bogotá aseguró que Poulos le preguntó por la sustancia alucinógena, a lo que el chófer respondió de manera negativa.

Por otro lado, una amiga de Valentina, de acuerdo a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, dijo que sabía que el estadounidense había consumido 'tusi' en una fiesta en la que estuvieron un par de días antes del asesinato de la DJ.

"(...) El viernes que estuvieron en la discoteca del Restrepo ellos pidieron 'tusi' y John consumió. Pero lo que me dijo Valentina era que él se había puesto muy loco, lo había cogido muy duro con la droga, que se había puesto muy eufórico y que solo quería fiesta y fiesta, pero no me dijo si se puso agresivo”, explicó.

¿Qué es el 'tusi'?

Esta sustancia psicoactiva se vende en polvo o pastillas y puede alterar la percepción de la realidad, las emociones y, en altas dosis, ocasionar cuadros de ansiedad.

Es conocida por contener un alucinógeno sintético denominado 2CB, sin embargo, en Colombia se prepara con otras sustancias como ketamina (anestésico), éxtasis (psicoestimulante), edulcorante, entre otras.

Facebook Twitter Linkedin

El tusi se comercializa en polvo o pastillas. Foto: iStock

De acuerdo con Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), lo más probable es que en la mayoría de los casos en los que se consume esta sustancia en el país no se supere "el 20 % de 2CB", por lo que "el resto son adulcorantes".

No obstante, esta mezcla puede ser peligrosa para la salud. De acuerdo con el portal ‘Échele Cabeza’, el proyecto colombiano creado para generar y difundir información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA), la combinación de sustancias puede producir efectos antagónicos entre sí, ya que esta puede incluir depresores del sistema nervioso y hasta medicamentos que pueden generar dependencia.



(Siga leyendo: La provincia canadiense que despenalizó la posesión de cocaína y fentanilo).

El experto recalcó que "es una droga que en muy poca cantidad surte efecto".

El tiempo en que esta sustancia se siente en el cuerpo depende de aspectos tales como si el estómago está vacío o lleno. No obstante, la persona que lo consume sentirá después de 3 o 5 minutos un aumento de energía en el cuerpo y una percepción diferente de las cosas que lo rodean.



Otros cambios que podría notar en su cuerpo son la dilatación de las pupilas, estimulación mental, patrones visuales como pueden ser alucinaciones y cambios emocionales por el tiempo que duren los efectos, es decir, entre 30 minutos y 4 horas, dependiendo de la dosis.

ELTIEMPO.COM