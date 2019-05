Grupo que reedita al M-19, en la mira por infiltrar universidades

Está previsto que esta semana, la Fiscalía General le entregue a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, los informes de investigaciones según las cuales, además del Eln y las disidencias de las Farc, un grupo ilegal identificado como JM-19, que intenta reeditar la extinta guerrilla M-19, tendría ya en marcha una estrategia para sumar jóvenes de las universidades públicas a sus filas.



En concreto, la Fiscalía sostiene que este grupo estaría haciendo trabajo de reclutamiento e infiltración en 11 centros de educación superior: la Universidad Distrital, la del Tolima, en Univalle, en Unicórdoba, en la de Nariño, en la Tecnológica de Pereira, la de Pamplona, la Industrial de Santander, la de Antioquia, la del Cauca y la del Amazonas.

De hecho, la primera aparición de este movimiento está documentada el 17 de mayo del 2017, en la Universidad del Tolima; y la última, el pasado 23 de abril, en la Universidad Distrital.



Y, precisamente, en Popayán fue señalado el viernes pasado Andrés de la Cruz Cerón como jefe de JM-19 en el Cauca. El joven está siendo investigado por enfrentamientos con la Fuerza Pública durante protestas en esa universidad.



Según la Fiscalía, ese nuevo grupo ilegal se infiltró también en la minga indígena del Cauca e hizo explotar papas explosivas y artefactos similares a bazucas.

Lo que se sabe del JM-19



Los colores azul, blanco y rojo que identificaban a la desmovilizada guerrilla del M-19 son los que ahora usa en sus brazaletes y banderas el nuevo grupo ilegal que se autodenomina JM-19 (la J, por juventudes).



Otra particularidad de esta organización es que está ‘bautizando’ sus brigadas estudiantiles con nombres de personajes del antiguo M-19, como Carlos Pizarro, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina. Y usa como eslogan la frase ‘Por la lucha popular’, según el material que le han incautado hasta ahora las autoridades.



La Fiscalía investiga si el JM-19 tendría vínculos con el Eln y los grupos armados organizados residuales. En el proceso que se abrió por el caso de infiltraciones y reclutamiento en las universidades se anexaron varias fotografías que evidenciarían la utilización de estudiantes para la fabricación y manejo de artefactos explosivos, como ‘papas bomba’, y para generar disturbios y enfrentamientos con la Fuerza Pública.



De esta red, además de Andrés de la Cruz Cerón, harían parte Lina Isabel Medina y Juan Carlos Cuervo, quienes también fueron ya capturados y habrían participado en los hechos de violencia registrados durante el paro estudiantil del año 2018, y quienes se habrían infiltrado en la minga indígena del Cauca.



En particular, se está investigando la participación de estos detenidos, directa o indirecta, en el incendio de la sede del Icetex en Popayán, la destrucción de un cajero del Banco de Bogotá ubicado en las afueras de la Universidad del Cauca, sede Tulcán, y en el ataque con explosivos y piedras a la estación de policía en el barrio Bolívar sur.

Violencia y educación



El fiscal Néstor Humberto Martínez afirma que con la entrega de informes al Ministerio de Educación se busca frenar “el ingreso acelerado de grupos clandestinos en las universidades públicas” y evitar el terrorismo que pueda darse “al amparo de la autonomía universitaria”.



Y es que esta alerta se da en medio del debate por la posibilidad de que la Fuerza Pública pueda ingresar a las universidades. Sin embargo, para Jairo Torres, director del Sistema Universitario Estatal, que integra las universidades públicas del país, una medida de este tipo generaría más violencia.



En diálogo con EL TIEMPO, Torres celebró la investigación de la Fiscalía y aseguró que esa vía, la de la capacidad técnica y científica del Estado puesta en práctica, es la correcta para erradicar focos de violencia generados en algunas instituciones.

Así mismo, fue claro al declarar que una pesquisa oficial no puede llevar a la estigmatización de las universidades públicas. “Estas expresiones de violencia son una minoría que no puede representar la inmensa mayoría de jóvenes estudiantes”, manifestó.



“Esperamos que se defina quiénes son los autores y qué hay detrás de los hechos de violencia. Nosotros, más que nadie, somos los primeros interesados en que todo se esclarezca porque la universidad está para otras cosas, para cambiar la sociedad desde el conocimiento”, concluyó.

Las disidencias de las Farc que quieren meterse a las aulas

En el caso de las disidencias de las Farc, según el fiscal Martínez, los planes de reclutamiento e infiltración de las universidades públicas estarían en cabeza de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, jefes de las disidencias en el suroriente del país.



Las capturas en Villavicencio, Meta, de Diego Camilo Beltrán Márquez, conocido con el alias de Alejandro –quien perteneció al frente 27 de las Farc y llegó a estar en el espacio de reincorporación en Vistahermosa–, y de Lenín Vargas Perdomo habrían sido claves para identificar el papel de estos exjefes guerrilleros.



Entre las pruebas contra ellos está un audio en el que hablan sobre las dificultades para conseguir explosivos y otro en el que alias Alejandro dice que participó en el ataque contra la sede de RCN Radio en Bogotá.



REDACCIÓN JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET