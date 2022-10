La periodista Jineth Bedoya, sus abogados y altos representantes de la Fiscalía se reunirán este jueves para examinar los avances en la investigación por el ataque contra la comunicadora y el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos humanos.



La periodista realizó el martes pasado una protesta frente a la sede del ente acusador en Bogotá y cuestionó que la Fiscalía no ha atendido el fallo, que ya lleva un año. “No ha sido posible reunirme con nadie de la Fiscalía y hoy el caso sigue en la total impunidad. No se ha llamado a investigación o a cualquier tipo de entrevista a ninguno de los autores intelectuales”, dijo.



En ese mismo sentido, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ya había advertido que la Fiscalía es la entidad que “menos esfuerzos ha demostrado para cumplir con el fallo de la Corte y así investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista”.



El ente acusador expidió el miércoles un comunicado en el que señala que se acordó en su momento una reunión para el 26 de abril “para compartirles los avances de las investigaciones; sin embargo, la periodista no asistió argumentando problemas de salud”.



Bedoya indicó que sus abogados asistieron a la cita, pero que no fueron atendidos.



En el comunicado, la Fiscalía añadió que el 14 de octubre se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que, “en cumplimiento de los términos de la sentencia, se le planteara a la señora Bedoya Lima realizar la reunión el próximo 20 de octubre del año en curso. Esta información se les comunicó a sus abogados y el encuentro fue confirmado”.



Y agregó que la Fiscalía ha obtenido tres condenas en contra de los exintegrantes de las Auc Mario Jaimes Mejía, Alejandro Orozco Cárdenas y Jesús Emiro Pereira, y que fue acusado el dragoneante del Inpec Marco Javier Morantes Pico, como presunto responsable del delito de secuestro simple agravado.



Finalmente, la Fiscalía indicó que priorizó los casos de violaciones de los derechos humanos.



La periodista afirmó: “El comunicado de la Fiscalía falta a la verdad e intenta mostrar como un avance unas condenas que se dieron antes de la sentencia de la Corte IDH. Además, no hay más perpetradores investigados o procesados después del fallo”.

