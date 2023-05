A instancias del Juzgado Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá se adelanta este jueves la segunda jornada de juicio en contra del dragoneante del Inpec Marco Javier Morantes por su posible participación en el plan criminal en contra de la periodista y editora de género de EL TIEMPO, Jineth Bedoya Lima.



Bedoya Lima sufrió actos de secuestro, tortura y violencia sexual el 25 de mayo del 2000, hace más de 23 años. Pico, quien ese día estaba en la guardia de la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá, es el primer funcionario público que enfrenta juicio por los hechos.



Juicio contra Javier Morantes por caso de Jineth Bedoya Foto: EL TIEMPO

Morantes fue acusado por la Fiscalía por el delito de secuestro simple por demorar el acceso de la periodista a la cárcel, en donde iba a entrevistar al paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, para lograr que ella se quedara sola y pudiera ser secuestrada.



Los testigos de este jueves

Este jueves declaró primero el extrabajador del Inpec Jaime Guerrero González, quien trabajó en la cárcel La Modelo entre 1991 y 1992 y, luego, entre 1999 y 2000. En ese momento era guardián del centro penitenciario.



Guerrero dijo que los turnos en la puerta principal de la cárcel eran los mismos "durante un mes o dos meses" y luego se rotaban y luego confirmó que estuvo allí en mayo, mes de los hechos, junto a los también guardianes Jhon James Medina Benavides (quien fue asesinado) y Javier Morantes Pico.



Guerrero dijo que no había visto a Morantes desde hace 23 años cuando trabajaron juntos en La Modelo y que James era el más antiguo de los tres en esa cárcel, aunque llevaba menos tiempo en el Inpec. Además, dijo que Morantes estaba de prueba.



"Todos hacíamos de todo. Era una cosa impresionante ahí en la puerta y sobre la marcha a todos nos tocaba. Medina me decía que tenía que hacer y luego entre él y yo le decíamos a Morantes, era una especie de guía", dijo.

Además, dijo que ellos recibían personas que tocaban una ventana pequeña y que para el ingreso de los periodistas, en general, estos llegaban con solicitudes escritas que se pasaba a las directivas que daban la autorización. O, dijo, se iba hasta la dirección a preguntar si no contestaban los radios viejos que tenían.



Señaló que en el caso de los periodistas, había "un trato preferencial" para ellos para ser "más diligente" a la hora de los ingresos, así como con abogados y jueces que, mientas tanto, esperaban afuera. Ya sobre el caso de Jineth Bedoya, Guerrero dijo que "no tuvo conocimiento ni vi ningún hecho así particular".



"Yo no sabía de esa tal autorización, estaba tal vez ocupado, no era la misma persona que establish atendiendo. No me acuerdo que haya habido un hecho irregular", agregó.

Jaime Guerrero González, testigo en caso Jineth Bedoya Foto: EL TIEMPO

Guerrero dijo que no conocía a Bedoya, sino que fue ese día, después del secuestro de la periodista, que supo que ella ingresaba constantemente al penal pues estaba haciendo labores periodísticas.



"Yo me fui a almorzar a eso entre las 10 y las 11 y regresé sobre el medía a recibirle a Medina y a Morantes Pico y no me comentan nada. Ellos se fueron a almorzar y yo quedé solo. Y luego un muchacho tocó la puertica y me preguntó porque estaba esperando que saliera Jineth Bedoya Lima que estaba dentro", dijo.



"Yo procedí a mirar los ficheros porque se dejaba el documento y al yo no ver el documento, yo corrí la ventanita y le dije al muchacho que no, que si ella entró ya salió, pero ahí no hay documento", señaló.

Guerrero dijo que cuando el hombre volvió a preguntar, con evidente preocupación, lo dejó entrar a la puerta y se fue a comunicarlo al comandante de guardia y al reseñador, quien, según él, es quien realmente sabe quien entra y quien no a una cárcel. "El me llamó y me dijo que no figura que haya entrado", continuó relatando Guerrero en la audiencia de juicio.



"De ahí la tarde se me volvió que me preguntaban muchísimo (...) Llegó la noche y llegó un carro que entró sin control con la Jefa de las Fiscalías", dijo al indicar que en ese momento se decía que Bedoya sí había ingresado a la cárcel y que luego escucharon, ya sobre la media noche, la noticia del hallazgo de Bedoya en la vía al Llano.

En la primera jornada de juicio, Morantes se declaró inocente y el entonces director de la cárcel Reinaldo Fierro Rico, quien dijo desconocer hecho alguno de lo sucedido, lo cual fue rechazado por la periodista:



"Lo que está pasando en este momento en el juicio de uno de los funcionarios del Inpec por mi caso es alucinante. A todos los agentes del Estado les dio un episodio de amnesia colectiva y no recuerdan, ni siquiera, cómo se custodiaba cárcel Modelo de Bogotá", dijo.

