La tristeza y la depresión son las secuelas de la impunidad: Jineth Bedoya

"Este camino tan doloroso lo he recorrido con mi madre. Solamente ella y yo sabemos lo duro que ha sido esto, solamente ella y yo sabemos cuántas veces hemos tenido que bajar a lo más profundo de un hoyo negro, solamente ella y yo sabemos de esos momentos de soledad", aseguró Jineth Bedoya al referirse al camino para que su caso no quede impune.



Con la voz entrecortada, ella afirmó: "Quiero recalcar en el tema de la tristeza, de la salud mental, la depresión. Quienes hemos transitado por allí sabemos que tal vez es la batalla más dura, más dura que la misma justicia porque esas son las secuelas de la impunidad".



De acuerdo con Bedoya, quien es editora de EL TIEMPO y desde 2010 inició la campaña No Es Hora de Callar (centrada en la visibilización y lucha contra la violencia de género y la violencia sexual), para salir de esa tristeza junto con su mamá "aún les falta camino", al reconocer que "reconstruir 21 años no será fácil. Hay cosas que nunca vamos a poder reconstruir y que yo nunca voy a poder recuperar", dijo.



La periodista concedió en la mañana de este martes una rueda de prensa en la que se refirió a la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió contra el Estado colombiano por los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima el 25 de mayo de 2000, cuando ingresaba a realizar una entrevista a la cárcel La Modelo, de Bogotá.



Bedoya dijo que la sentencia de la Corte la llena de valor para seguir adelante, "es lo que nos deja un futuro, que para mí es hermoso (...) el Centro de Memoria No es Hora de Callar, y creo que si me llegara a morir hoy, ya me puedo morir tranquila, porque le dejo algo a este país y a las mujeres del mundo", puntualizó.



La comunicadora reiteró el sentido de su publicación de este lunes, en Twitter, (tras conocer la sentencia de la Corte), en la que afirmaba que el 18 de octubre era una día histórico para lucha de las mujeres víctimas de violencia sexual, pero también para las mujeres periodistas que dejan "trozos de vida en el trabajo que hacen".



De igual forma, agradeció a todas las personas e instituciones que han creído en ella, en su trabajo y en su lucha por acabar con la impunidad, no solo por su caso. En especial agradeció a las mujeres defensoras que la ayudaron a documentar su caso, no solo en Colombia sino a nivel internacional.



Se refirió al apoyo recibido a su campaña No Es Hora de Callar, "una campaña que hoy, por orden de la Corte, se convierte en un Centro de Memoria para este país", destacó.



"Esta sentencia es una reivindicación de derechos colectivos porque logró convertir un dolor particular en la reivindicación de los derechos de miles de mujeres", aseguró Bedoya al resaltar la importancia del fallo de la Corte IDH.

'Tal vez nunca pueda ver tras las rejas al general de la Policía que ordenó mi secuestro'

Pese a que destacó la sentencia, Bedoya aseguró: "tal vez nunca pueda ver tras las rejas al general de la Policía que ordenó mi secuestro, ni a los hombres que lo secundaron, pero eso quedará en la conciencia del Estado y en la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación que contribuyó a esta impunidad", sentenció.



Señaló que hoy se siente resarcida con el pronunciamiento de la Corte "y lo que me alivia el alma y compensa en algo tanto dolor es que no es solo para mí. Miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y mujeres periodistas violentadas y perseguidas (...) por fin son reconocidas y escuchadas, eso es justicia".



De otro lado, la periodista le reiteró su llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que tenga la "grandeza de abrir un caso por la violencia sexual cometida por la guerrilla de las Farc, por el paramilitarismo y por los agentes del Estado que violaron su deber constitucional".



Recalcó que es la oportunidad de oro para la JEP para demostrarle al país "que la violencia sexual en Colombia sí importa".

Jineth Bedoya le pidió al presidente Iván Duque reunirse lo más pronto. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Así mismo, Bedoya le envió un mensaje al presidente Iván Duque en el que le señaló que la Corte IDH "nos está dando una oportunidad: a usted, como representante del Estado, y a mí, como representante de las víctimas y sobreviviente, para hacer historia".



Le dijo a Duque que el Centro de Memoria No Es Hora de Callar que ordenó la Corte "se va a materializar como una reparación, pero quiero recordarle que ese Centro será el único en el mundo que está dedicado a la memoria de las víctimas de violencia sexual".



Invitó también a Duque a reunirse pronto y trabajar en la restitución de los derechos de las mujeres afectadas.



En la rueda de prensa de este lunes también estuvieron Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y Viviana Krsticevic, directora de Cejil, que estuvo a cargo de la defensa ante la Corte IDH.



Bock destacó inicialmente el compromiso del presidente Iván Duque, quien tras conocer el pronunciamiento de la Corte, a través de su cuenta en Twitter aseguró: "Jineth Bedoya jamás debió ser secuestrada y torturada. La sentencia de la Corte IDH se cumplirá en su totalidad, como siempre Colombia lo ha hecho”.

