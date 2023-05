La periodista y editora de Género de EL TIEMPO Jineth Bedoya Lima se pronunció sobre el desarrollo del primer día de juicio en contra del guardián del Inpec Marco Javier Morantes por su posible participación participar en el plan criminal en contra de la comunicadora que incluyó secuestro, tortura y violencia sexual el 25 de mayo de 2000.



"Lo que está pasando en este momento en el juicio de uno de los funcionarios del Inpec por mi caso es alucinante. A todos los agentes del Estado les dio un episodio de amnesia colectiva y no recuerdan, ni siquiera, cómo se custodiaba cárcel Modelo de Bogotá", dijo.

En el juicio se escuchó en interrogatorio al guardián Morantes, quien fue acusado por secuestro simple por demorar el ingreso de Bedoya a la cárcel en donde iba a realizar una entrevista al paramilitar, alias El Panadero; así como al entonces director de la cárcel Reinaldo Fierro Rico.



"Quisiera preguntarle al funcionario del Inpec cómo es posible que no me conozca si después de los hechos ocurridos el 27 de abril, durante dos semanas y todos los días estuve precisamente en la puerta de la cárcel La Modelo documentando periodísticamente lo que había ocurrido en la masacre. Creo que no había un solo integrante de la guardia del Inpec de la cárcel Modelo que para la época de los hechos no me conociera, porque la cárcel Modelo era mi fuente periodística, y los sindicatos y guardianes que prestaban su servicio allí eran mis fuentes", dijo la periodista en la audiencia de juicio.

Reinaldo Fierro, testigo en el caso contra Marcos Javier Morantes. Foto: Archivo particular

Luego declaró Fierro quien dijo no haber tenido conocimiento de ellos, ni tampoco saber cómo manejaban la rotación de los guardias en la puerta. Bedoya indicó sobre esto, al cierre de este primer día de juicio: "tuve que recordarle a Reinaldo Fierro que sí me conocía y que fue justamente en su oficina, cuando él estaba reunido con el paramilitar Ángel Gaitán Mahecha, quien realmente manejaba la cárcel".



La audiencia de juicio sigue el jueves y viernes próximos.

