​​El pasado 21 de noviembre, Jhonier Leal asesinó a su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, en el interior de la casa del estilista de los famosos ubicada en La Calera, a las afueras de Bogotá. Al principio Jhonier se había declarado inocente, pero con el paso de los días aceptó los cargos.



El pasado 18 de enero, Leal se declaró culpable en medio de la audiencia de imputación de cargos por el homicidio de sus familiares, en un crimen que ha conmocionado al país.

Una rivalidad que creció desde pequeños

Desde que se conoció el trágico hecho se han ido revelando algunos detalles de cómo era la relación familiar entre Mauricio y Jhonier, lo que ha evidenciado las razones que habrían motivado a Leal a cometer el doble asesinato.



María Dinner Hernández, tía de los hermanos Leal, aseguró recientemente en una entrevista para Noticias RCN que desde que eran pequeños Jhonier sentía envidia por su hermano. “Mi hermana me decía: '¿cierto que Jhoiner siempre mantiene una envidia con Mauricio?' Y yo le respondí que sí”, comentó.



Ambos hermanos crecieron en el Valle del Cauca y su madre, Marleny Hernández, los crió y cuidó sola debido a que el padre de sus hijos los abandonó. Ella era estilista de oficio e inspiró a Mauricio a seguir por esa rama.

De izquierda derecha: Mauricio Leal, Marleny Hernández, Jhonier Leal y Carlos Andrés García. Foto: EL TIEMPO

Después de un tiempo, Marnely quiso empezar una nueva relación y fue entonces cuando las cosas se empezaron a complicar. Según los familiares de Leal en conversación con RCN, la situación económica en la casa no marchaba del todo bien y ambos hermanos empezaron a buscar una forma de conseguir ingresos.



Jhonier empezó a buscar trabajos en lo que saliera, mientras Mauricio aprendió el oficio de estilista, como su mamá.



“Yo recuerdo que ‘Maito’ se paraba siempre a mirar cómo Marleny hacía los cortes. Él decía que tenía que seguir adelante porque quería ser grande en la vida”, agregó María Nelly Hernández, hermana de Marnely ante las cámaras de RCN.

Imagen de Mauricio Leal con su madre y su hermano Jhonier Leal. Foto: Archivo particular

Inicios en la peluquería

Mauricio empezó con un salón sencillo haciendo cortes básicos y de vez en cuando le pedía a su prima sí podía practicar en su cabello. Con el tiempo, él empezó a creer y ser cada vez más reconocido, en cambio a Jhoiner no le iba tan bien.



Las tías de los hermanos Leal aseguraron que su hermana, Marleny, siempre tuvo favoritismo por Mauricio. “Para el mundo entero no es ceguera qué Marleny siempre era todo con ‘Maito’, yo no sé por qué lo hacía, yo no puedo opinar. Lo que yo digo es que uno como madre siempre debe tratar a los hijos por igual”, contó María Nelly al medio ya mencionado.



Al ver que a su hermano le iba bien, Jhoiner empezó a interesarse en ser estilista y se visionó en ese campo como su hermano. En la ciudad de Cali, Mauricio empezó a atender figuras famosas y a ganar dinero, según la familia, ahí fue donde empezó Jhonier a tener envidia por el éxito de su hermano.

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Lelal, el confeso asesino. Foto: Archivo Particular

Con el tiempo Mauricio se mudó a Bogotá, en donde llegó a tener una de las peluquerías más reconocidas en Colombia. Y decidió convertir a su hermano en socio y ambos perseguir el sueño de ser reconocidos.



A pesar de que Mauricio intentó ayudar a su hermano, las clientes siempre iban buscándolo y si no estaba disponible preferían cancelar la cita, así afirmó Yazmín Medina Hernández, prima de Mauricio y Jhonier Leal.



Para su familia es muy difícil entender por qué Jhonier mató a su hermano y a su madre. Además ellos aseguran que enterraron a Jhoiner el mismo día que se supo la verdad sobre el doble asesinato.

Jhonier Leal y su asesinado hermano, Mauricio Leal. Foto: Archivo particular

