La Fiscalía firmó el preacuedo con Jhonier Rodolfo Leal Hernández, luego de que este aceptó que asesinó a su hermano Mauricio Leal, y a su mamá Marleny

Hernández Tabares en hechos registrados el 22 de noviembre de 2021,.

En tal sentido, el confeso homicida podría pagar una pena de 27.6 años de prisión, y una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, previa verificación y aprobación por parte de un juez de conocimiento.



La Fiscalía indicó que la audiencia será programada por la judicatura en los próximos días en los juzgados de Paloquemao.



El acuerdo no incluye que sea privado de su libertad en un sitio especial por lo que tras ser condenado pasará a disposición del Inpec.

(Le puede interesar: Capturan a Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba).

Por este hecho, el ente acusador le imputó a Leal Hernández los delitos de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y la sevicia, en concurso homogéneo y sucesivo; y en concurso material heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



La Fiscalía indicó que al momento de la formulación de cargos no existían elementos materiales probatorios para imputar el delito de tortura, "dado que está demostrado

que el investigado actuó con sevicia para acabar con la vida sus familiares".



Esta aclaración la hace el ente acusador ante la insistencia del representante de las víctimas para que se le impute ese delito al procesado.



El abogado Elmer Montaña señaló que se presentará a la audiencia como representante de las víctimas para pedir que ese acuerdo no sea avalado por el juez del caso.



Indicó que los términos de la negociación no satisfacen el derecho de la víctima a verdad, justicia y reparación y además "viola el principio de legalidad".

¿Podrá tener más beneficios?

Según advirtió el representante de las víctimas con esa pena podía recuperar la libertad en aproximadamente 13 años al reducir la condena con trabajo y estudio.



Legalmente los internos del país que estén condenados pueden reducir un día de sentencia por cada dos días de trabajo y estudio en su sitio de reclusión.



Leal no podría tener el beneficio de libertad condicional por el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena pues el delito de homicidio doloso está incluido entre los que no pueden acceder a esa gabela.

Encuentre otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com