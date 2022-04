Tras un inesperado giro en el caso por el asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, luego de que Jhonier Leal se retractó de su aceptación de cargos, las víctimas en el caso se refirieron a lo sucedido y a su reclamo por justicia.



Jhonier, quien está preso desde el 14 de enero por los homicidios, ocurridos en noviembre del 2021, había firmado un preacuerdo con la Fiscalía tras aceptar que cometió los crímenes; pero el viernes pasado, en la audiencia en la que ese preacuerdo iba a ser verificado por una juez, se retractó y dijo que él era inocente y que fue presionado por la Fiscalía.



Elmer Montaña, quien es uno de los abogados de víctimas en el proceso, habló con EL TIEMPO sobre cómo recibieron ese cambio en la postura de Jhonier y qué viene entonces en el caso.



"Nos parece sorpresivo que se hubiera retractado de ese preacuerdo, que entre otras cosas era exageradamente beneficioso para él. Nosotros considerábamos que la pena no era proporcional al hecho de que este señor hubiera asesinado a su madre y a su hermano, a quien previamente torturó", expuso el defensor.



Dijo también que Jhonier está presentando una manipulación y quiere hacerse ver como una persona inocente pese a que reconoció de manera voluntaria la comisión de los delitos.

"Después de haber leído los elementos de prueba que presentó la Fiscalía, nosotros estamos convencidos de que Jhonier Leal sí es responsable", expresó.



Añadió que la retractación que hizo el viernes es un engaño del procesado, y que él está buscando engañar a la justicia, a la sociedad y a las víctimas.



"Jhonier está mintiendo, tengo una prueba que lo demuestra. Jhonier, el 18 de enero del 2022, en plenas audienicas, le envió un documento escrito de su puño y letra a la Fiscalía donde le dice que ha sido asesorado por un abogado y que aceptaba la responsabilidad de los hechos, y le solicitaba a la Fiscalía que llevara a cabo un preacuerdo y comenzara a tramitarlo nombrándole un abogado de la defensoría pública", señaló Montaña.



Es decir, dijo el abogado, fue Jhonier quien buscó a la Fiscalía y fue Jhonier quien reconoció por escrito haber asesinado a su madre y a su hermano. "Eso descarta de plano la historieta absurda, fantasiosa y mentirosa de que fue el fiscal el que lo presionó", complementó.



"Acá el delincuente es Jhonier Leal y no puede de la noche a la mañana tratar de cambiar su imagen para parecer la víctima. Le está mintiendo a la Fiscalía para engañar a la adminisitración de justicia, a la sociedad y a las víctimas", sentenció.



Lo que viene

Sobre qué pasará ahora en este caso, el abogado Montaña indicó que lo más probable es que la misma Fiscalía retire este preacuerdo y en su lugar presente un escrito de acusación para llamar a juicio a Leal.



Si la Fiscalía no retira el preacuerdo, de todos modos el 20 de mayo fue citada una audiencia para que la juez que tiene el caso decida si da legalidad, o no, al escrito que habían firmado. En ese escenario lo más probable sería que la juez no le de vía libre al mismo.



Además, Montaña aseguró que tan pronto la Fiscalía retire el preacuerdo o la juez lo improbe, la defensa presentará una denuncia contra Jhonier para que además de los homicidios agravados de su madre y su hermano, sea procesado también por tortura.



Sobre los tiempos que tomaría este juicio, el abogado consideró que por su trascendencia y la calidad del material probatorio en contra de Jhonier, no cree que tome más de un año. Así mismo, dijo que esperan que la condena que se alcance sea de unos 60 años de cárcel, la pena máxima posible en Colombia.

