Ha transcurrido más de un año desde que aparecieron muertos el estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, en su lujosa casa, ubicada en La Calera, Cundinamarca. El caso conmocionó a parte de la farándula colombiana, pues él se codeaba con varias de las estrellas de la televisión, la música y el modelaje, a quienes atendía en sus exclusivas peluquerías de Bogotá.

A partir del hallazgo de los cuerpos con heridas de cuchillo, las autoridades iniciaron la investigación recopilando testimonios, videos de cámaras de seguridad, mensajes de texto, movimientos bancarios, notas de voz de WhatsApp, entre otros, que tienen en el centro a Jhonier Leal, el hermano de afamado peluquero.



A Leal se le acusa del asesinar a sus parientes aquella noche del 21 de noviembre de 2021 y armar una escena para que pareciera un suicidio. Pese a que él mismo se declaró culpable en una de las audiencias, pidió perdón, se comprometió a que “jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud” y dijo estar dispuesto a acceder a un acuerdo con la Fiscalía, luego se retractó.

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Leal. Foto: Instagram @maitoleal

“En un principio hice mi declaración y quise hacer un acuerdo con la Fiscalía fue porque me sentía presionado psicológicamente, me vi mal asesorado por el abogado que tenía en ese momento, el cual me llevó a que era mejor un acuerdo y yo no tenía los ingresos para pagar una defensa”, expresó en una de las últimas audiencias.



Cuando la jueza le preguntó, de nuevo, cómo se declaraba por los cargos que le señalan, Leal respondió: “Me declaro totalmente… Soy inocente de los cargos que me están imputando y vamos a demostrar mi inocencia de la mano de Dios”.

Esas palabras las dijo desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde permanece recluido a la espera del avance del juicio. Desde allí ha dicho vivir en precarias condiciones y hasta ha elevado quejas para que las autoridades competentes intervengan.

Así vive Jhonier Leal en La Picota

Ante los problemas que dice sufrir a causa de su estadía en el centro penitenciario, la Procuraduría visitó su celda y elaboró un informe en el que señala que cuenta con “los servicios básicos, alimentación y prestación de servicios de salud como a todos los demás internos”.



El mismo documento del Ministerio Público, conocido por ‘Noticias RCN’, describe cómo vive: “Tiene una celda asignada para él solo con los servicios básicos de agua y luz, un pequeño lavamanos, sanitario, ducha con agua en baldes. Existe una sala común de televisión frente a la celda”.

Según las fotografías que registraron los delegados de la Procuraduría, tiene una cama pequeña y a pocos pasos se encuentra un retrete. La ducha -igualmente pequeña- albergaba un par de baldes, una escoba, un recogedor y un trapero.

Dichas revelaciones se unen a los pronunciamientos del Inpec, el cual ha negado que Leal tenga complicaciones de salud. De acuerdo con otro informe divulgado por el medio citado, la historia clínica lo considera como un “paciente sano”.

“No se han presentado mayores inconvenientes respecto al suministro y acceso por parte de los internos al servicio de agua potable”, respondió el Inpec luego de que el también estilista culpara a la calidad del agua del penal por sus malestares estomacales.

‘Estamos en busca de la verdad’



Algunas audiencias de Jhonier Leal han sido aplazadas por solicitud de su abogada, Ana Julieth Velásquez, quien ha pedido tiempo para examinar todas las pruebas y demostrar, según ella, su inocencia.



“Nosotros también estamos en busca de la verdad, de que se haga justicia y que se encuentre a la persona que cometió el doble homicidio y que acabó con la vida de la mamá y el hermano de Jhonier”, aseguró Velásquez en una charla con ‘La W’.

La defensora precisó que no buscan dilataciones en el proceso judicial: “Es importante que la opinión pública sepa que los aplazamientos que han corrido por cuenta de la defensa de ninguna manera van a terminar convirtiéndose en un vencimiento de términos”.

