Elmer Montaña, el abogado de las víctimas del caso del asesinato de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, confirmó que el próximo 29 de marzo se hará una audiencia para la "verificación y aprobación del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y Jhonier Leal".



En tal sentido, el confeso homicida Jhonier Leal podría pagar una pena de 27.6 años de prisión, y una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, previa verificación y aprobación por parte de un juez de conocimiento.



El acuerdo no incluye que sea privado de su libertad en un sitio especial por lo que tras ser condenado pasará a disposición del Inpec.



Por este hecho, el ente acusador le imputó a Leal Hernández los delitos de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y la sevicia, en concurso homogéneo y sucesivo; y en concurso material heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Jhonier Leal y su asesinado hermano, Mauricio Leal. Foto: Archivo particular

La Fiscalía indicó que al momento de la formulación de cargos no existían elementos materiales probatorios para imputar el delito de tortura, "dado que está demostrado que el investigado actuó con sevicia para acabar con la vida sus familiares".



Esta aclaración la hizo el ente acusador ante la insistencia del representante de las víctimas para que se le impute ese delito al procesado.



El abogado Montaña señaló que se presentará a la audiencia como representante de las víctimas para pedir que ese acuerdo no sea avalado por el juez del caso.



Indicó que los términos de la negociación no satisfacen el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación y además "viola el principio de legalidad".

ELTIEMPO.COM con información de Justicia