Por el crimen del estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández se mantiene el juicio contra Jhonier Leal, el hermano del afamado peluquero, a quien la Fiscalía señala de ser el principal sospechoso de los asesinatos. Sin embargo, apareció un nuevo testimonio que acusa a otra persona de supuestamente estar involucrada en los asesinatos.

(Además: Caso Jhonier Leal: testigo revela detalles impactantes del doble homicidio en Bogotá).

Leal y su mamá aparecieron muertos en su lujosa casa, ubicada en La Calera, Cundinamarca, en noviembre de 2021. El caso conmocionó a una parte de la farándula colombiana, pues él se codeaba con varias de las estrellas de la televisión, la música y el modelaje, a quienes atendía en exclusivas peluquerías de Bogotá.

Jhonier Leal se ha declarado inocente de los cargos que la Fiscalía le ha imputado, por lo que el juicio continúa. Este 21 de septiembre, su defensa presentó un nuevo testimonio: se trata del de Francisca Teresa Muñoz González, amiga de la familia, quien dijo que supuestamente otro hijo de la señora Marleny habría expresado intenciones de matarlos.

Facebook Twitter Linkedin

Francisca Teresa Muñoz González en juicio contra Jhonier Leal. Foto: Archivo particular.

(Además: Las contundentes pruebas presentadas por la Fiscalía que hundirían a Jhonier Leal).

"Con Marleny éramos muy buenas amigas. (...) Con Mauro, hablábamos siempre por teléfono, hasta yo me equivocaba de las fechas de cumpleaños. Si él cumplía el 22 de diciembre, yo lo llamaba el 22 de noviembre", relató la mujer ante la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento.

'Andrés me llamó y me dijo que 'valía la pena matarlos''

Muñoz afirmó, bajo declaración juramentada, que también conocía a Carlos Andrés García, otro de los hijos de la señora Marleny, quien está cumpliendo una pena carcelaria por abuso sexual en Jamundí, Valle del Cauca.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Leal. Foto: Instagram @maitoleal

(Vea: Tensiones en el juicio de Jhonier Leal: abogada sería investigada por dilatar proceso).

Vine aquí porque yo ya no tengo nada que perder FACEBOOK

TWITTER

"Yo hablaba con Andrés, constantemente. Andrés estaba enfurecido con Marleny porque no le quería ayudar, ni Mauro tampoco", señaló. Según ella, el hombre quería que su mamá le colaborara para los gatos de abogado y demás.

"Antes de morir ellos, hablé con Marleny. Estaba muy preocupada, me dijo que Andrés la estaba sobornando: 'O me das plata o te secuestro a Mauro'. Después Andrés me llamó y me dijo que 'valía la pena matarlos'", añadió.

Cuando Muñoz se enteró de que Leal y su mamá fueron asesinados, quiso rendir testimonio, pues le parecía sospechoso lo dicho por Andrés. Sin embargo, reveló que fue víctima de un atentado frente a su casa: hombres le intentaron quitar la vida. Desde ese momento, decidió quedarse callada.

(Vea: En fotos: las pruebas físicas que la Fiscalía mostró en juicio a Jhonier Leal).

Ahora, aceptó hablar ante la juez: "Vine aquí porque yo ya no tengo nada que perder, estoy muy enferma. Dije 'tengo que hablar lo que dijo Marleny'".

Facebook Twitter Linkedin

De izquierda derecha: Mauricio Leal, Marleny Hernández, Jhonier Leal y Carlos Andrés García. Foto: Archivo particular.

La amiga de la familia Leal Hernández pidió en el juicio que le brinden protección porque, dice, no sabe qué pueda pasarle tras estas nuevas declaraciones en el caso. La jueza la invitó a denunciar las amenazas para que las autoridades competentes puedan evaluar los riesgos y actuar.

En el contrainterrogatorio, el fiscal Mario Burgos le insistió a la señora Muñoz sobre las supuestas intenciones de Carlos Andrés. Ella se reafirmó en lo dicho, mientras el hombre rechazó las declaraciones desde la cárcel de Jamundí.

La jueza citó para el 27 de octubre de este 2023 a una nueva audiencia con el fin de seguir escuchando a los testigos en el caso.

¿Qué ha dicho el hermano de Mauricio Leal?

Carlos Andrés García aseguró que "sospechaba" de Jhonier Leal y desestimó que su mamá y el estilista se hubieran quitado la vida. Para él, se trata de un asesinato.

"Desde el principio me negué a creer que fue un suicidio, no sé si de pronto Jhonier le cogió rencor a mi hermano porque estaba triunfando y también por celos de mi mamá", expresó en el programa Los Informantes.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Andrés García Hernández. Foto: Archivo particular

(Lea: Caso Mauricio Leal: jueza suspende audiencia porque la defensa tiene otros compromisos).

"Yo me imagino a veces cómo sería el dolor que mi mamá sintió cuando este man le estaba metiendo ese cuchillo, cómo gritaría mi hermano”, describió.

Además, compartió la reacción que tuvo al ver cómo Jhonier fue capturado: "Confirmé lo que yo sospechaba. (...) Jhonier Leal está muerto para mí".

Las pruebas de la Fiscalía contra Jhonier Leal

A partir del hallazgo de los cuerpos con heridas de cuchillo, las autoridades iniciaron la investigación recopilando testimonios, videos de cámaras de seguridad, mensajes de texto, movimientos bancarios, notas de voz de WhatsApp, entre otros, que tienen en el centro a Jhonier Leal.

Facebook Twitter Linkedin

Jhonier Leal. Foto: Captura de pantalla de audiencia

(Le recomendamos: Así es la celda de Jhonier Leal: se baña con agua en baldes y tiene televisor).

La Fiscalía lo acusa del asesinar a sus parientes aquella noche del 21 de noviembre de 2021 y armar una escena para que pareciera un suicidio. "Usted es el responsable", sentenció el fiscal Mario Burgos.

En el escrito de acusación en su contra, se lee que los investigadores pudieron establecer que Jhonier "tuvo tiempo suficiente para atacar con un cuchillo a su señora madre Marleny Hernández, en su habitación, y causar de manera instantánea la muerte, y luego desplazarse hasta la habitación de su hermano Mauricio, donde lo pone en estado de indefensión, propinándole varios golpes en todo su cuerpo y rostro, lo intimida con el cuchillo (punzadas) con el fin de hacerle elaborar y firmar una carta".

También puede leer:

- Aparece el jefe denunciado por maltrato laboral en Ibagué: 'Hay una razón humana'.

- Ya hay fecha para juicio de Daniel Sancho por 'investigación desconocida': piden cárcel.

- Así responde hermana de Edwin Arrieta a fuerte carta que le envió papá de Daniel Sancho.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS