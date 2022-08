Ante el Juzgado 34 Penal de Garantías, la defensa de Jhonier Leal, quien está procesado por el homicidio de su hermano, Mauricio Leal, y de su madre, Marleny Hernández, perpetrados entre el 21 y 22 de noviembre de 2021, solicitó que se revoque la medida de aseguramiento que tiene preso al estilista.



La diligencia empezó sobre las 10 de la mañana y se desarrolló con algunos choques entre la defensa de Leal, que adelanta la abogada Ana Julieth Velásquez, y el fiscal del caso Mario Burgos.



Ana Julieth Velásquez, abogada de Jhonier Leal Foto: Captura de video

Lo anterior porque la abogada solicitó la revocatoria de medida de aseguramiento y en la misma realizó varias críticas a la imputación de la Fiscalía, asegurando que encontró “varias irregularidades en la audiencia”.



“No es posible que la Fiscalía a través de su delegada haya señalado hechos abstractos y medio de pruebas calificándolos como hechos jurídicamente relevantes (…) Los hechos no pueden ser confundidos con la teoría del caso”, agregó al calificar al fiscal del caso como “un buen narrador”.



Ante ello, la jueza del caso llamó la atención de la abogada para que se limitara a argumentar la petición y el fiscal Mario Burgos cuestionó igualmente a la jurista Velásquez.

En la diligencia, la abogada Ana Julieth Velásquez presentó y leyó un informe realizado de un perito forense que señala que se encontró un perfil genético desconocido, que no coincidiría con el de ninguno de los hermanos Leal ni de la madre de ambos.



Según la abogada, esto evidenciaría que en el lugar había una tercera persona que habría podido cometer el homicidio. “Llama la atención para esta defensa el hecho que se haya encontrado un perfil genético de un individuo desconocido. Además de Jhonier, Mauricio y Marleny, pudo acercarse o pudo haber cometido el homicidio una tercera persona”.



Informe forense de la defensa de Jhonier Leal Foto: EL TIEMPO

El documento también hace un peritaje sobre los registros de los celulares de las víctimas y de Leal para asegurar que la Fiscalía habría incurrido en irregularidades porque dijo que el estilista estuvo en el lugar de los hechos hasta las 11:30 de la mañana, pero aparecen registros del celular de Marleny Hernández.



“¿Si el señor leal ya estaba en la ciudad de Bogotá, entonces quien estaba manipulando ese teléfono a las 13: 51 horas?”, preguntó la abogada quien dijo que en los mismos elementos probatorios recolectados por la Fiscalía se indicó que ese celular estaba a esa hora en La Calera.



“Siguen siendo indicios de que el señor Leal no fue quien presuntamente cometió el doble homicidio”, agregó la abogada.

Informe forense de la defensa de Jhonier Leal Foto: EL TIEMPO

“Queda un gran vacío e incluso una duda razonable porque el fiscal no nos dejó claro que ocurrió entre las 11:30 de la mañana y las 12:34 de la tarde, momento en el cual al parecer había otra persona en la vivienda porque el señor Jhonier Leal no fue el que cometió el homicidio”, dijo.



“No entiendo como la Fiscalía pasa desapercibida esta ventana de muerte. Señora juez, existe claramente la posibilidad de que en ese rango horario haya podido ingresar otra persona. Dice el fiscal que está seguro y que es imposible que alguien haya ingresado porque la casa es casi un búnker (…) esa casa no es búnker y claro que es posible que se haya trasgredido esa seguridad”, agregó.



Según la jurista, incluso, alguien del conjunto residencial o un amigo pudo haber ingresado a la casa en ese rango de horas. “Le pareció fácil al delegado fiscal adelantar con premura una investigación en donde quedaron varios cabos sueltos”, agregó.

Igualmente, la abogada se refirió al informe forense realizado al cuerpo de Mauricio Leal que señala que “no es posible determinar de forma certera si se trata de lesiones auto infligidas o producidas por un tercero, es decir, si se trata de suicidio u homicidio, respectivamente” y que apunta como “llamativo” la ausencia de lesiones visibles de defensa”.



La defensa de Leal insistió: “¿Por qué se omitió esta información que nos dio el médico forense que sugiere que hay lesiones auto infligidas o producidas por un tercero, podríamos estar ante otra teoría del caso, diferente a la historia del terror que nos contó el señor fiscal”. Además, la jurista dijo que es posible que Mauricio Leal haya asesinado a su madre y luego se quitara la vida.



“Pudo ser el señor Mauricio Leal quien asesinó a su señora madre y se suicidó”, dijo al cuestionar a la Fiscalía en su investigación y afirmar que hubo inconsistencias en el caso. “Mientras el señor Jhonier Leal ha tenido que cargar con el fallecimiento de su madre y su hermano, con la coacción que se ejerció para que aceptara cargos, entonces también tenemos que cargar con los errores del ente acusador y de los funcionarios de policía judicial”, señaló.

Igualmente, la abogada Velásquez se refirió a un informe de acústica forense preliminar que se hizo para verificar si los audios que están en el celular de Mauricio Leal corresponden a él o a otra persona. Dijo que no se respetó la cadena de custodia y que en un audio en específico habría más de una vez. Ante ello, el fiscal del caso Mario Burgos aseguró que esto no es cierto y señaló que la jurista estaba haciendo incurrir en error al país y a la jueza sobre lo que contiene dicho informe.



La defensa insistió que Leal no es un peligro para la sociedad y que él es el primer interesado en establecer la verdad de lo que pasó, por lo que comparecerá ante las autoridades cuando lo requieran. La jurista pidió la revocatoria de la medida de aseguramiento o el cambio a una detención domiciliaria.



"Uno no puede matar a la mamá y al hermano dos veces. El señor Leal no fue quien cometió el homicidio, ocurrieron varios errores en la imputación de cargos", dijo Velásquez al argumentar por qué Leal no sería una persona peligrosa. Además, argumentó que como el caso a generado interés nacional, quien podría estar en peligro es el mismo Leal.

En la audiencia, la jueza 34 de Control de Garantías le llamó la atención a la abogada de Leal por hacer referencia a una conversación entre una persona y un asesor jurídico, asunto que tiene reserva legal, por lo cual se impidió que se mencionara el informe contentivo de ese registro en la audiencia.

