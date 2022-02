El futuro de Jhonier Leal, hermano del reconocido estilista Mauricio Leal e hijo de Marleny Hernández, a quienes asesinó, aún tiene varios capítulos por definir.



Este viernes será firmado el preacuerdo entre Jhonier y la Fiscalía, que le imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, por los que, sin negociación, pagaría una pena de más de más de 43 años de cárcel, que con el acuerdo se vería disminuida en casi dos décadas.

Según se ha conocido, la negociación determinó que el procesado cumpla una pena entre los 25 y 26 años de cárcel, el pago de una multa de 200 salarios mínimos legales vigentes, un compromiso a no seguir delinquiendo y un pedido de perdón.



Sin embargo, el representante de víctimas, el abogado Elmer Montaña, insistió en que se le imputará a Leal el delito de tortura por la forma como se dio el crimen, asunto a lo cual la Fiscalía no accedió al estimar que no se configuraba dicho delito.



Igualmente señaló que, de concretarse ese acuerdo, Leal podría recuperar la libertad en 13 años al reducir la condena con trabajo y estudio. Legalmente los internos del país que estén condenados pueden reducir un día de sentencia por cada dos días de trabajo y estudio en su sitio de reclusión.



Leal no podría tener el beneficio de libertad condicional por el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena pues el delito de homicidio doloso está incluido entre los que no pueden acceder a ese beneficio.



Aunque fuentes del Inpec señalaron que el confeso asesino continúa en el Bunker de la Fiscalía, y que aún no se han completado los pasos para definir la cárcel a la que irá, este diario conoció que no tendrá condiciones especiales de reclusión, sino que irá a una prisión común.



De otro lado, fuentes cercanas al proceso desmintieron que Jhonier tenga intenciones de cambiar su aceptación de cargos y declararse inocente.



Esta versión circuló luego de que los familiares de Mauricio Leal y su madre denunciaron que Jhonier los había llamado desde su celda para pedirles que retiren al abogado que las representa como víctimas en el proceso penal, señalando que demostraría su inocencia.

"Ha realizado una serie de llamadas a sus tías manifestando que va a demostrar su inocencia y que más adelante van a conocer la verdad. También les pide a sus familiares que retiren al abogado de víctimas ya que está entorpeciendo los acuerdos que él (Jhonier) está realizando con la Fiscalía", denunció una persona de la familia.



Pese a esta presunta situación, se conoció que Jhonier ya alcanzó un preacuerdo con el ente acusador, que luego de la firma de este viernes, tendrá que ser avalado por un juez de conocimiento de Bogotá.



