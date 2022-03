Carlos Andrés García Hernández, el hermano de Jhonier Leal y Mauricio Leal, que está preso, se presentó como víctima en el proceso.



(Le puede interesar: Viaje al volcán de Sotará, un gigante inexplorado en un rincón de paz en Cauca).



Desde la cárcel de Jamundí asistió a la diligencia judicial en la que se iba a examinar el preacuerdo que firmó Jhonier con la Fiscalía.

Carlos Andrés está en la cárcel pagando una condena por abuso sexual con menor de 14 años.



El condenado desde mediados de mes está pidiendo a la justicia que se le haga una sustancial rebaja a su condena a 15 años de prisión. Ya ha logrado que rediman cerca de 2 años por trabajo y estudio. Pero para las autoridades es claro que está haciendo uso de todos los mecanismos legales posibles para salir de prisión antes del 4 de mayo de 2030, fecha en la que expira su sentencia.



García fue mencionado por Jhonier en la entrevista que le concedió a EL TIEMPO días después del doble crimen, para explicar que él no era el único heredero de la fortuna de su hermano.



Y también fue nombrado en un mensaje de voz que el homicida envió al celular de Mauricio horas después de haberlo asesinado.



“Maíto ahí te mando el recibo de la transferencia que le hice a Andrés, 350.000 por su cumpleaños, los cuales 300 son tuyos y de mi mamá, y 50 míos. Se me había olvidado mandártelo, qué pena contigo, te los envío para que tengas eso en cuenta porque tú sabes que Andrés pide mucho y tú tienes que estar recordándole lo que le mandas, porque a él a veces se le olvida”, señalaba.

@JusticiaET

justicia@eltiemo.com