'Estamos con Jhonier Leal', así se llama un grupo de Facebook creado para defender la inocencia del estilista. En la descripción dicen que “es un hombre amoroso” y que lo acompañan en este ‘drama familiar’.



Algunas de las publicaciones detallaron instancias en las que Leal había regalado viviendas, pues la anécdota haría ver que Jhonier no podría ser culpable de un doble homicidio habiendo hecho cosas buenas en su vida.

Una publicación en la red va tan lejos como para decir que “recurriremos a instancias internacionales y no descansaremos hasta lograr tu libertad”.



Por la popularidad que adquirió el espacio en la red social, empezaron a aparecer insultos contra el estilista, lo cual instó a los administradores del grupo a ponerlo en pausa. Ya no está disponible para participar en las publicaciones y discusiones.



(Lea en contexto: Tía de estilista pide a la Fiscalía imputar a Jhonier Leal por tortura).



El grupo fue creado hace tan sólo una semana, exactamente el 23 de enero, y ha alcanzado los 200 miembros. Sin embargo, no parece que todos los que están ahí apoyen al peluquero, pues algunas de las publicaciones con más ‘me gusta’ son aquellas están en contra de él y lo critican fuertemente.



Incluso hay un usuario que cuestiona si fue el mismo Leal quien creó el grupo como un intento de buscar apoyo en quienes lo puedan creer inocente.

Una de las publicaciones en el grupo. Foto: Pantallazo de Facebook.

Dice ser 'inocente'

El 19 de enero el estilista Jhonier Leal aceptó los cargos por asesinato de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández. A pesar de esto, una de sus familiares, Paola Medina Hernández, declaró en ‘Blu Radio’ que el asesino confeso había estado llamándolos para decir que era inocente y lo intentaría comprobar.



“Les pide a los familiares que retiren el abogado de víctimas, ya que él está entorpeciendo los acuerdos que está realizando con la Fiscalía”, comentó Medina a la cadena radial citada.



(Puede interesarle: Denuncian presiones de Jhonier Leal para que víctimas cambien de abogado).



El abogado representante de las víctimas, Elmer Montaña, denunció que Leal estaría haciendo llamadas telefónicas desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde permanece retenido.



La Fiscalía General de la Nación contestó que Leal tiene derecho a llamar a sus familiares y a su abogado. Por lo tanto, sí podría tener acceso a un teléfono celular.

Paola Medina, prima de Jhonier Leal, dice que ahora se busca declarar como inocente. Foto: Instagram Jhonier Leal

Además, esta misma semana su tía, María Hernández, pidió que se incluyeran cargos por tortura. La petición se debe a que consideran que el haber obligado a Mauricio Leal a escribir la nota falsa de suicidio mientras era agredido es clara muestra de tortura contra él.



En la negociación con el ente acusador se ha establecido que Jhonier podría enfrentar una sentencia de hasta 28 años en prisión.

