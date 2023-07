Como negligencia y desidia calificó una juez de Pereira el comportamiento de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, frente a una petición de un campesino por los trámites para reclamar un subsidio de vivienda, pues para cobrarlo le exigían ir hasta Bogotá y, si lo reclamaba en otro municipio, le descontaban una comisión por el desembolso.



Ante el “permanente e injustificado” silencio que guardó la Ministra durante todo el trámite, la juez Beatriz Elena Bermúdez Moncada, del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, declaró en desacato a Mojica y a Andrés Alejandro Camelo Giraldo, director de gestión de bienes públicos rurales del Ministerio, y los multó con 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a cada uno, que es aproximadamente 11’600.000 pesos.



Los hechos que motivaron esta decisión se remontan al 6 de marzo de 2023, cuando el Juzgado le envió al ministerio un correo que había enviado el beneficiario contándole que para reclamar un subsidio de vivienda le pedían ir a Bogotá porque el cheque solo podía cobrarse allá y que, además, le generaban un cobro de comisión para su desembolso en otra región.

La juez multó a Jhenifer Mojica Flórez, ministra de Agricultura, con 10 salarios mínimos mensuales. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

En esta comunicación enviada al Ministerio y al Banco Agrario la juez les ordenó adelantar las gestiones necesarias para constituir los títulos de depósito judicial de tal manera que la persona pudiera reclamarlo en una sucursal más cercana a su residencia y sin que se generaran costos o comisiones.



Ambas entidades guardaron silencio, por lo que la juez reiteró su orden en un auto del 19 de abril, a esa comunicación sí respondió el Banco, diciendo que actúa sólo como receptor de las consignaciones, pero no se pronunció el Gobierno.



Por esto, el 12 de mayo se abrió el incidente de desacato en el cual la juez reiteró que la cartera de Agricultura no ajustó los trámites para que el subsidio se lo dieran al campesinos en una sede más cercana a su casa o que subsidiariamente “dispusiera solventar los gastos correspondientes para el beneficiario desplazarse hasta la ciudad de Bogotá, desde su lugar de origen, cubriendo transporte, alimentación, estadía y acompañamiento permanente desde la salida de su hogar y hasta su regreso, garantizando las condiciones de seguridad necesarias para el traslado del dinero en efectivo que fuere entregado en esa localidad”.



Para la juez, el silencio que guardó en todo el proceso la Ministra fue una muestra de la negligencia para el cumplimiento de la orden judicial: “En ninguna oportunidad dentro de todo este trámite constitucional ha presentado pronunciamiento alguno”, además que al campesino le siguieron diciendo que solo le entregaban su auxilio en Bogotá.



“Tal situación no generaría algo diferente a una desfinanciación del mismo subsidio de vivienda, pues no tendría razón lógica que el beneficiario asuma, desde su propio pecunio, las imposiciones que el Ministerio de Agricultura le ha impuesto al no efectivizar el desembolso del subsidio de vivienda, en una modalidad que permita al beneficiario hacer el canje en el lugar más cercano a su domicilio pero que no se generen costos adicionales por tal actuación”, se lee en la providencia.



Luego, en mayúsculas y como llamado de atención, la juez señaló que este no es un caso aislado sino que el Ministerio de Agricultura ha conocido esta situación no solo para este caso particular, “sino para otros que también se tramitan aquí se ha denotado la desidia al respecto, pues no se ha recibido respuesta alguna en este asunto que permita resolver la situación problemática presentada o, por lo menos, haya explicado las razones por las cuales no ha sido posible dar cumplimiento a lo que aquí se ha ordenado”.Por todo esto se les impuso la sanción de multa, ante la cual podrían interponer un recurso de reposición.

