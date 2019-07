Cuenta regresiva para que Santrich le dé la cara a la justicia

A dos días de que el exjefe de las Farc y representante a la Cámara Jesús Santrich se deba presentar a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia en un caso por narcotráfico, nada se sabe de su paradero, y ni sus abogados ni las directivas de su partido político tienen certeza de si se presentará a la diligencia judicial.

Hace una semana, en la madrugada del domingo, Santrich abandonó el espacio territorial de reincorporación de Tierra Grata, en el corregimiento de San José de Oriente, en La Paz, Cesar, dejando atrás su esquema de seguridad y generando, una vez más, un revuelo político y controversia sobre su compromiso real con el acuerdo de paz.



Alrededor de este hecho se han tejido todo tipo de versiones. Sobre su paradero se han incluido hipótesis como su salida del país con destino a Venezuela, su vinculación a las disidencias de las Farc e, incluso, su búsqueda de asilo en un país que fue garante de las negociaciones de paz. Sin embargo, ninguna de estas ha sido confirmada oficialmente.

Voceros oficiales de las Fuerzas Militares aseguraron que el ingreso de Santrich a Venezuela no está probado. Lo cierto, hasta este momento, es que la Policía lo está buscando por petición de la Unidad Nacional de Protección, que tiene a cargo su seguridad y que manifestó temores sobre los riesgos que enfrenta al estar sin escolta.



“Acá estoy, y mis compañeros no están desaparecidos. Que viva Iván Márquez”, respondió Santrich el 30 de mayo, cuando se le preguntó si seguiría compareciendo ante la justicia luego de recuperar su libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, luego de haber estado detenido desde abril del 2018. Ese alto tribunal consideró que su caso por narcotráfico era de su competencia y no de la Fiscalía, que, dos semanas antes, había conseguido con una nueva orden de captura frenar la libertad que en ese momento le había concedido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Eduardo Matyas, abogado de Santrich, aseguró que el martes estará a las 9 a. m. atendiendo la citación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, aunque dijo que no sabe si su cliente –con quien, afirma, no tiene contacto hace dos semanas– se presentará.



Matyas le dijo a EL TIEMPO que una semana antes de que se perdiera el rastro de Santrich, el exjefe guerrillero se reunió con su equipo de abogados en Bogotá y acordaron su estrategia de defensa, la cual incluía la presentación a la indagatoria en la Corte.

El abogado añadió que no pueden desconocer que han encontrado garantías en la Corte Suprema y la JEP para que su cliente se pueda defender, pero reconoció que el mismo Santrich les manifestó en varias ocasiones que “por ninguna razón se iba a dejar extraditar a los Estados Unidos”.



En cuanto a sus obligaciones con la justicia transicional, este diario supo que la JEP ya definió el día en que Santrich debe responder por el caso de secuestro. El lunes 29 de julio está citado a rendir versión.



En todo caso, si no llega a la Corte este martes, los magistrados de la Sala de Instrucción podrían fijar una nueva fecha para escucharlo o emitir una orden de captura para que sea detenido y presentado ante el tribunal, lo que lo convertiría en prófugo de la justicia.



Y en la JEP, de no aparecer a finales de este mes, sería el sexto exguerrillero al que le abrirían un incidente para verificar su cumplimiento con la paz. En este, la Sala de Reconocimiento de Verdad, como ya lo hizo con el ‘Paisa’, también desaparecido, puede ordenar su captura y quitarle los beneficios de sanciones alternativas.

Daño al acuerdo

Tanto los sectores críticos del acuerdo de paz como quienes lo defienden coinciden en que la desaparición de Santrich le causa un grave daño al acuerdo de paz.



El exjefe de las Farc Andrés París le dijo a EL TIEMPO que la dirigencia del partido aún no tiene noticias de Santrich y que mantienen su invitación al exguerrillero para que cumpla los compromisos del acuerdo de paz. Por su parte, el senador Iván Cepeda, quien acompañó el proceso de liberación de Santrich, sostuvo que “es triste lo sucedido”, por el daño que se le puede hacer al proceso de construcción de paz, pero considera que aún hay tiempo para que el exguerrillero se presente a las citaciones de la justicia.



El senador añadió que a pesar de cualquier desenlace en el caso, se debe mantener y preservar el cumplimiento de los acuerdos por cada una de las partes.



Por su lado, para el exviceministro del Interior y de Justicia y miembro del Centro Democrático Rafael Nieto, la desaparición de Santrich ha causado “un daño muy alto a la credibilidad del acuerdo, de la JEP y de la misma Corte, porque había un conjunto de advertencias sobre la posibilidad de que no apareciera”.



En cambio, para el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, si bien “el episodio Santrich, no de ahora sino desde hace un año, le hace daño al proceso”, la JEP y la Corte Suprema vienen cumpliendo la ley.



En ese sentido, Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional, comenta que el eventual hecho de que Santrich no aparezca “sería una burla a la ciudadanía y a la institucionalidad, que afortunadamente ha actuado acertadamente y de buena fe”.



JUSTICIA