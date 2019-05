Jesús Santrich se autolesionó en la cárcel; ya está fuera de peligro

En la mañana de este viernes, el exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich se autoinflingió heridas en los brazos mientras estaba en su celda de aislamiento, en la cárcel La Picota, de Bogotá.



El general William Ruíz, director del Inpec, confirmó que tras la situación, personal de salud atendió a Santrich, quien ya está fuera de peligro y "se encuentra estable de salud".



El Procurador delgado para Derechos Humanos, Carlos Medina, también se refirió a los hechos y dijo que Santrich se autolesionó en su celda pero que las heridas fueron leves.

Este hecho se suma al caos que hay a las afueras del penal por la demora en la liberación del exguerrillero, pues han pasado dos días desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su liberación inmediata.



Además, este viernes se comunicó que el Tribunal Superior de Bogotá ya le concedió a Santrich la medida de habeas corpus que habían interpuesto sus abogados pidiendo su libertad inmediata.

Eduardo Matías, uno de los abogados del exguerrillero, afirmó este viernes que tenían información de que a Santrich lo iban a "extraditar administrativamente", algo que sería responsabilidad del Gobierno, esta información sobre la presunta extradición habría llegado a oídos del exguerrillero.



Por otro lado, en una misiva con fecha de este viernes, el Santrich se quejó porque no ha sido liberado, "el director de la cárcel no da la cara ni a mí, ni a mis abogados para explicar la demora".



En la carta afirmó, también, que seguía en la celda de aislamiento y le habían practicado exámenes médicos.



"Me han allanado la celda dos veces", concluyó.

Esta es la carta que habría escrito Jesús Santrich desde su celda hablando de la orden de salida. Foto: EL TIEMPO

El pasado miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la libertad Santrich en la misma decisión en la que le concedió la garantía de no extradición.



Santrich está recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, desde hace más de un año, pues fue detenido el 9 de abril del 2018, por una solicitud de extradición de Estados Unidos, que lo señala de conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.



La boleta de salida del excomandante de las Farc fue firmada por la Fiscalía, tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez, el miércoles en la noche acatando la decisión de la JEP y fue comunicada ese mismo día al Inpec para comenzar con el trámite de la liberación.

JUSTICIA